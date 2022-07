Katar: Wohl kein Alkohol in den WM-Stadien

Bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar müssen die Fans vor Ort offenbar auf Alkohol verzichten.

Fußball-Fans müssen bei der WM in Katar in den Stadien sehr wahrscheinlich auf Alkohol verzichten. Diese Information drang am Freitag aus Kreisen der Organisatoren durch. Demnach soll lediglich in speziellen Fanbereichen außerhalb der Stadien und nur von 22 bis 1 Uhr Bier verkauft werden.

Generell ist in Katar das Trinken in der Öffentlichkeit verboten. Laut FIFA-Website werden in den VIP-Logen der WM-Stadien jedoch Bier, Champagner, Wein und Spirituosen ausgeschenkt. Die Spiele beginnen bei der WM im Wüstenstaat vom 21. November bis 18. Dezember aufgrund der Hitze erst am späten Abend.