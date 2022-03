Mesut Özil wurde bei Fenerbahce Istanbul suspendiert. Der Ex-Nationalspieler reagiert überrascht, Nationaltrainer Hansi Flick zeigt sich enttäuscht.

Mesut Özil hat mit seiner Suspendierung bei Fenerbahce Istanbul offenbar nicht gerechnet.

"Ich wusste nichts von dieser Entscheidung. Ich war an meinen freien Tagen in Deutschland, auf dem Rückweg rief ich wegen der Trainingszeit an. Da hieß es, ich müsse nicht kommen", wird der 33-Jährige gegenüber dem türkischen Youtube-Kanal PlaySpor via AFP zitiert.

Zuletzt kursierten Gerüchte, wonach Özil aufgrund ausstehender Gehaltszahlungen nicht spielen wollte, was der Tabellendritte der Süper Lig daraufhin entschlossen dementierte.

Das ist eigentlich schade, wie die Entwicklung jetzt stattgefunden hat Hansi Flick über Mesut Özil

Rücktritt von der deutschen Nationalmannschaft nach der Weltmeisterschaft 2018 mit 29 Jahren. Anschließend beim FC Arsenal aussortiert und nun die Suspendierung bei Fenerbahce. Die letzten Jahre sind einem Spieler der unbestritten individuellen Qualität Mesut Özils wahrlich nicht würdig.

Auch Hansi Flick zeigte sich am Freitag von der Entwicklung des Weltmeisters enttäuscht. Der Bundestrainer ist „traurig, weil Mesut in meiner ersten Zeit mit der Nationalmannschaft einer der herausragenden Spieler war“, sagte der 57-Jährige, der beim Gewinn der WM 2014 Joachim Löw assistierte. „Das ist eigentlich schade, wie die Entwicklung jetzt stattgefunden hat", fügte er an.

Ilkay Gündogan, mit dem Özil aufgrund eines Fotos mit dem türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan 2018 in die Kritik geraten war, habe über einen gemeinsamen Freund von der Suspendierung des ehemaligen Schalke-Profis erfahren. „Mit Mesut habe ich seit mehreren Wochen, Monaten keinen Kontakt gehabt", sagte er.

Mesut Özil wurde bei Rot-Weiss Essen und Schalke 04 ausgebildet, bei den Königsblauen wurde er zum Profi. Über Werder Bremen landete er 2010 schließlich bei Real Madrid. 2013 landete der fünfmalige deutsche Nationalspieler des Jahres beim FC Arsenal in London.

cm mit dpa