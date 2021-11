USA gewinnt Nations League trotz frühem Tor des ehemaligen FC-Twente-Stürmers.

Vor einigen Monaten gewann die Nationalmannschaft der Vereinigten Staaten die CONCACAF Nations League durch einen 3:2-Sieg gegen Mexiko. Gegen Mexiko sicherten sich die USA den zweiten Sieg in sieben CONCACAF-Turnierendrunden, den ersten seit dem Gold Cup 2007. Für Martino, den Trainer der mexikanischen Mannschaft, war es die erste Finalniederlage, seit er El Tri unter seine Fittiche genommen hat, nachdem er 2019 den Gold Cup gegen die USA gewonnen hatte.

Für einen Moment sah es so aus, als wäre Mexiko zu stark für die USA, als Jesús Manuel Corona, den Ball bereits nach wenigen Minuten zum 1:0 hinter die Torlinie beförderte. Dennoch haben die USA zweimal einen Rückstand aufgeholt und eine Verlängerung erzwungen.

Nach der regulären Spielzeit stand es 2:2, und in der 114. Minute sorgte Chelsea-Stürmer Pulisic für die erste Führung der Vereinigten Staaten, als er einen Elfmeter zugesprochen bekam, nachdem er im Strafraum von zwei mexikanischen Verteidigern zu Fall gebracht worden war. Schiedsrichter Pitti entschied zunächst nicht auf Elfmeter, was zu großen Spannungen auf dem Spielfeld und auf den Tribünen führte, doch nach Rücksprache mit dem VAR wurde seine Entscheidung revidiert. Pulisic machte zwei Schritte und schoss den Ball über Ochoa hinweg in die obere Ecke.

Mexiko erhielt nach einem Handspiel von McKenzie vom VAR einen Elfmeter zugesprochen. Guardado spielte den Ball mit viel Selbstvertrauen, doch der einlaufende Torhüter Ethan Horvath tauchte nach rechts ab und rettete spektakulär.

Horvath sagte in einem Interview nach dem Spiel, dass auch er nicht damit gerechnet habe: "Wenn man als Torhüter auf der Bank sitzt, erwartet man nicht, dass man am Spiel teilnimmt. Um ehrlich zu sein, bin ich ein wenig sprachlos. Es ist ein besonderer Moment für mich in meiner Heimatstadt Denver".

