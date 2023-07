Frauen: Der Song zur WM vom DamenLikörChor, alle Infos zur WM

Auch die deutsche Frauen-Nationalmannschaft hat vor der Frauen-WM einen eigenen Song bekommen.

Ab dem 20. Juli beginnt in Australien und Neuseeland die Frauen-Fußball-Weltmeisterschaft.

Die deutschen Damen rund um Trainerin Martina Voss-Tecklenburg werden dabei vom DamenLikörChor unterstützt. Das ist ein Damenchor aus Hamburg, der bereits seit 25 Jahren besteht.

Auf seiner Homepage beschreibt sich der DamenLikörChor humoritisch wie folgt: "Eine Mischung aus Großfamilie, Klassenreise und Mädelsabend. Seine Mitglieder eint die bedingungslose Liebe zum schönen Klang, guten Aussehen und durchsichtigen Freigetränken. Und diese Liebe wird mit vollem Einsatz und eisernem Stehvermögen verteidigt, bis zum letzten Ton und darüber hinaus. Von der Feierlaune der Damen können die Fahrer der Tourbusse noch nach dem Einparken ein Lied singen."

Nun hat der Chor seine Energie genutzt, um einen Song für die Frauen-WM aufzunehmen. Inspiriert wurden sie dabei von Nationaltrainerin Voss-Tecklenburg, die sie bei der NDR Talk Show im Mai 2023 kennenlernten.

Jutta Jahnke, die Schwägerin vom langjährigen RWO-Präsidenten Hajo Sommers, betonte in einem Videobeitrag beim "NDR": "Wir waren schockverliebt. Wir haben gesagt, wir müssen die Damen in Australien unterstützen. Und was können wir tun? Wir sind ein Chor, wir können singen. Und wir haben eine tolle Texterin - Ruth Toma. Die hat mal eben direkt den Song geschrieben. Unser Chorleiter Matthias Weibrich hat die Musik dazu gemacht. Schnelle Nummer, gute Nummer. Ich glaub das wird ein Welthit."

Gedreht wurde das Video zu dem Song, der am 3. Juli veröffentlicht wurde, auf dem Sportplatz von JuS Fischbek. Der Titel: "Haut sie weg!" Da kann man nicht viel falsch verstehen, hier gibt es das Video.





Die Fakten zur Frauen-WM

Die Frauen-Weltmeisterschaft steht vor der Tür. Gespielt wird vom 20. Juli bis zum 20. August in Australien und Neuseeland.

Die Spielorte: Sydney (2x), Brisbane, Melbourne und Adelaide, Auckland, Hamilton, Dunedin und Wellington.

Der Modus

32 Teams nehmen teil. In der Vorrunde wird in acht Gruppen mit jeweils vier Teams gespielt. Die beiden ersten jeder Gruppe erreichen das Achtelfinale. Dort spielt immer ein Gruppensieger gegen einen Gruppenzweiten.

Die Gruppen

Gruppe A: Neuseeland, Norwegen, Philippinen, Schweiz

Gruppe B: Australien, Irland, Nigeria, Kanada

Gruppe C: Spanien, Costa Rica, Sambia, Japan

Gruppe D: England, Haiti, Dänemark, China

Gruppe E: USA, Vietnam, Niederlande, Portugal

Gruppe F: Frankreich, Jamaika, Brasilien, Panama

Gruppe G: Schweden, Südafrika, Italien, Argentinien

Gruppe H: Deutschland, Marokko, Kolumbien, Südkorea

Deutschlands Gruppenspiele

Deutschland - Marokko (Montag, 24. Juli, 10:30 Uhr)

Deutschland - Kolumbien (Sonntag, 30. Juli, 11:30 Uhr)

Südkorea - Deutschland (Donnerstag, 3. August, 12 Uhr)

Wo ist die Frauen-WM zu sehen?

Die ARD und das ZDF zeigen die Spiele in Deutschland.

Deutschlands Kader

Am 8. Juli will Nationaltrainerin Martina Voss-Tecklenburg den endgültigen Kader für die Frauen-WM benennen.