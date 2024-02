Sommer-Zugang von Bezirksliga-Tabellenführer schnupperte schon Profiluft

Der SV Genc Osman hat einen Neuzugang für den Sommer präsentiert. Er bringt höherklassige Erfahrung mit und kommt unabhängig vom möglichen Aufstieg.

Das Aufstiegsrennen in der Bezirksliga Niederrhein 6 spitzt sich allmählich zu. Alles läuft auf einen Zweikampf zwischen dem SV Genc Osman und dem FC Blau-Gelb Überruhr hinaus. Genc Osman steht aufgrund des besseren Torverhältnisses vor dem punktgleichen Verfolger auf Platz eins, die übrigen Teams sind weit abgeschlagen.

Unabhängig davon, ob der Aufstieg gelingt oder nicht, hat der SV nun einen Zugang für die kommende Saison präsentiert. Fabio Minino wird im Sommer zu den Duisburgern wechseln. Der Mittelfeldspieler stand bis zum Ende der vergangenen Spielzeit beim FSV Duisburg unter Vertrag und ist seitdem vereinslos.

Bei Genc Osman möchte er nach einer schweren Verletzung und weiteren Rückschlägen wieder in die Spur finden. "Nach Gesprächen mit dem neuen Sportdirektor Justin Grepl war schnell klar, dass Minino zu dem Verein wechseln möchte", teilt der Bezirksliga-Spitzenreiter mit. "Dieser Transfer unterstreicht die Ambitionen des SV Genc Osman, egal ob in der Bezirksliga oder Landesliga, weiter aufzurüsten und sportlich erfolgreich zu sein."

Denn dass der 21-Jährige grundsätzlich ein Niveau für höhere Spielklasse mitbringt, zeigt der Blick in seine Vita. Minino durchlief die Nachwuchsabteilung des KFC Uerdingen und wurde 2021 ins Profiteam hochgezogen, das damals gerade aus der 3. Liga abgestiegen war. Zu Drittliga-Zeiten sammelte der Italiener einen Pflichtspieleinsatz für den KFC - im Niederrheinpokal-Viertelfinale gegen den MSV Duisburg stand er für eine Halbzeit auf dem Rasen.

In der Regionalliga konnte sich Minino allerdings nicht beim KFC durchsetzen. Nach drei Einsätzen verließ er den Verein in Richtung FSV Duisburg. Im kommenden Sommer wagt er dann den Neustart beim SV Genc Osman. Zunächst geht es aber im Bezirksliga-Alltag für die Duisburger weiter. Sie gastieren am kommenden Sonntag (3. März, 13.30 Uhr) beim SC Türkiyemspor Essen.