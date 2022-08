Am 4. September steigt wieder der Stadtwerke Halbmarathon Bochum. Nach Corona-Pause ist für das Comeback alles angerichtet.

Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause steigt am Sonntag, dem 04.09.2022, wieder der Stadtwerke Halbmarathon in der Bochumer Innenstadt.

„Wir sind froh, dass es endlich wieder losgeht und zwanglos und mit vielen Zuschauern durch die Innenstadt gelaufen werden kann, nach zwei zähen Jahren“, sagte Michael Huke, Manager des Veranstalters TV Wattenscheid 01 Leichtathletik e.V.

Neben einem Lauf über die doppelte Strecke gibt es in diesem Jahr auch einen VIACTIV-5-KM-Lauf. Wie immer kann auch für die Aktion Canchanabury gespendet werden, die Aids-Waisen in Afrika betreut.

Rund 2000 Teilnehmer werden insgesamt erwartet. Etwas weniger als vor der Pandemie, was der Veranstalter sich unter anderem durch Trainingsrückstände und Long-Covid-Patienten erklärt, ein Problem, das sich quer durch die Republik zieht. Nachmeldungen zur Veranstaltung sind noch möglich.

Begleitet wird der Halbmarathon wieder von viel Musik, Trommel- und Sambagruppen stehen am Streckenrand. Darüber hinaus kümmern sich hunderte Helfer von THW, Feuerwehr und befreundeten Vereinen sowie viele Notärzte um die Sicherheit von Läufern und Zuschauern. An den Verpflegungsstationen gibt es Bananen und Traubenzucker gereicht. Im Ziel stehen dreißig Kisten Müsliriegel und 120 Kästen alkoholfreies Bier der Brauerei Krombacher zur Verfügung, für Kinder Fassbrause. Im Anschluss steht ein Dusch-Truck zur Verfügung.

Es ist also alles angerichtet für den Stadtwerke Halbmarathon Bochum am 4. September – ganz nach dem Motto der Breitensport-Veranstaltung für Jedermann: „Du weißt, dass Du Läufer bist, wenn Bochum an Dir vorbeizieht!“

Weitere Informationen, Daten und Zeiten gibt es auf www.stadtwerke-halbmarathon.de.