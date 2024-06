In Zukunft ist eine echte Partnerschaft angedacht. Doch auch jetzt schon wird viel transferiert zwischen Bayern München und der SpVgg Unterhaching.

Das Wechselspiel zwischen Rekordmeister Bayern München und Drittligist Spielvereinigung Unterhaching geht weiter. Erst verpflichtete der FCB mit Maurice Krattenmacher und Gibson Nana Adu zwei Talente der Unterhachinger für einen niedrigen einstelligen Millionenbereich.

Adu wurde gleich wieder an die SpVgg ausgeliehen. Und ein U17-Weltmeister der Bayern folgt ihm nun. Denn Unterhaching hat Maximilian Hennig vom FC Bayern München ausgeliehen.

Der 17-Jährige wurde zuletzt Welt- und Europameister mit der deutschen U17-Nationalmannschaft und durchlief die gesamte Jugend des deutschen Rekordmeisters. In der vergangenen Saison sammelte der gebürtige Eichenrieder 20 Spiele in der U19-Bundesliga sowie weitere fünf Partien in der UEFA Youth League. Das Abwehrtalent lief bereits 21 Mal für Deutschlands U-Nationalmannschaften auf.

Unterhachings Sportdirektor Markus Schwabl betont: „Wir freuen uns mit Maxi einen weiteren U17-Welt- und Europameister in unseren Reihen zu haben, den wir schon seit längerer Zeit beobachten. Er hat enormes Potenzial auf der linken Verteidigerposition und wir wollen ihm die Möglichkeiten geben, seine Entwicklung fortzusetzen und die ersten Schritte im Profifußball zu gehen.“

Der Spieler selber sagt: „Ich freue mich auf eine neue Herausforderung in einem neuen Umfeld. Es ist meine erste Station im Herrenbereich und ich werde 110 Prozent geben, damit die Saison sowohl für den Club, als auch für mich bestmöglich endet und wir dann auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken können.“

Was auch die Münchner hoffen. Jochen Sauer, Direktor Nachwuchsentwicklung, erklärt zum Wechsel des Talents: „Maxi ist ein Paradebeispiel für ein echtes bayerisches Eigengewächs. Er trägt seit der U9 das Bayern-Trikot und hat sich in den zehn Jahren bei uns kontinuierlich weiterentwickelt. Wir glauben an sein fußballerisches Potenzial und sind überzeugt, dass die Leihe zur SpVgg Unterhaching der richtige Schritt für seinen weiteren Weg ist. Wir werden ihn dort sehr intensiv begleiten.“