Borussia Dortmund hat einen jungen Spieler gebunden. Aktuell läuft er für die U19 auf, im Sommer soll der Schritt ins Drittliga-Team folgen.

Vor knapp zwei Jahren flüchtete Danylo Krevsun aufgrund des Krieges aus der Ukraine nach Deutschland. Ab kommenden Sommer wird der 18-Jährige im deutschen Profifußball Fuß fassen.

Das Talent von Borussia Dortmund, das aktuell in der U19-Mannschaft aufläuft, hat einen neuen Vertrag beim BVB unterzeichnet. Bis 2026 hat der Revierklub den Mittelfeldspieler gebunden. In der nächsten Saison soll er sich in der Drittliga-U23 der Borussen beweisen.

"Danylo kann aufgrund seiner vorbildlichen Einstellung auf eine äußerst erfolgreiche Zeit in der U19 zurückblicken", lobt Nachwuchschef Lars Ricken den Youngster in einer Vereinsmeldung. "Es erfüllt uns mit Freude zu sehen, dass er nun den nächsten Schritt bei Borussia Dortmund machen will und wir sind überzeugt, dass er sich in den kommenden zwei Jahren auch weiterhin so positiv entwickeln wird."

Krevsun wurde beim ukrainischen Topklub Shakhtar Donezk ausgebildet. In Deutschland schloss er sich zunächst der U19 von Preußen Münster an. Sein Talent blieb nicht lange unentdeckt: Im vergangenen Winter verpflichtete der BVB den Blondschopf, der sich in der laufenden Saison zum Stammspieler entwickelte.

Krevsun stand an allen zwölf Spieltagen der U19-Bundesliga auf dem Rasen, nur einmal gehörte er nicht zur Startelf. Sechs Tore erzielte er für den Tabellenführer der West-Staffel. Auch der Youth League nahm er eine wichtige Rolle im Team von Trainer Mike Tullberg ein.

Als Belohnung fuhr er in der Winterpause mit dem U23-Team ins Trainingslager, kam zudem in einem Testspiel zum Einsatz - und hinterließ offenbar einen bleibenden Eindruck bei Trainer Jan Zimmermann.

"Danylo ist ein guter Junge mit einer außergewöhnlichen Mentalität. Er hat sich im Trainingslager gegen gestandene Drittligaspieler stark präsentiert. Wir sind daher der festen Überzeugung, dass er sich in den kommenden zwei Jahren hier weiterhin gut entwickeln wird", meint Ingo Preuß, als Sportlicher Leiter für die U23 verantwortlich.