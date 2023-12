3. Liga: BVB II mit Hinrunden-Punkterekord, Halle mit "Riesenverlust" vor RWE-Spiel

Die U23 von Borussia Dortmund hat am 19. Spieltag den Halleschen FC mit 2:1 besiegt. Der BVB II knackte mit dem Erfolg auch einen zwei Jahre alten Punkterekord.

19 Spiele und 28 Punkte: Elf Zähler liegt Borussia Dortmund II in der 3. Liga vor dem ersten Abstiegsplatz. Die Mannschaft von Jan Zimmermann spielte eine gute Saison.

Das bewies der Dortmunder Nachwuchs auch beim 2:1-Erfolg über den Halleschen FC, der die zehnte Niederlage der laufenden Spielzeit einstecken musste.

Mit dem Dreier knackten die Schwarzgelben ihren Hinrunden-Punkterekord aus am Aufstiegsjahr 2021/22. Damals hatten die Dortmunder 27 Punkte gesammelt. In der laufenden Spielzeit sind es nun 28 Zähler.

BVB-II-Trainer Jan Zimmermann bilanzierte: "Wenn ich sehe, was wir für eine Teamleistung gezeigt haben, dann bin ich wirklich sehr, sehr stolz auf die Jungs. Wobei wir uns das Leben ein bisschen selbst schwer gemacht haben. Ich finde, wir haben eine super erste Halbzeit gespielt. Und in der zweiten Halbzeit eine super kämpferische Leistung gezeigt. Jeder, der hier dabei ist, hat große Lust in dieser Mannschaft zu spielen und will seinen Teil zum Erfolg beitragen. Natürlich sind wir auf den Punkterekord stolz, weil wir auch die Umstände kennen, mit unseren Verletzungssorgen, Abstellungen für die Profis und Unwägbarkeiten."

Ausblick: Einmal ist der BVB noch in diesem Drittliga-Jahr gefordert. Am Mittwoch, 20. Dezember, gastiert Aufsteiger Preußen Münster in Dortmund. Anpfiff ist um 19 Uhr. Das Hinspiel endete 0:0.

Der Hallesche FC indes wird am Dienstag (19. Dezember, 19 Uhr) bei Rot-Weiss Essen gastierten. Das Hinspiel gewann der HFC mit 2:1. Doch mittlerweile sind die Hallenser ein Abstiegs- und die Essener ein Aufstiegskandidat.

Und die Niederlage in Dortmund schmerzt doppelt. Denn mit Sebastian Zieleniecki verlor Halle seinen Innenverteidiger. "Es ist irgendetwas im Knie, Außen- oder Innenband. Das ist ein Riesenverlust für uns, müssen es aber wegstecken", sagt Sreto Ristic bei "Magenta Sport"

Die Statistik zum Spiel

Borussia Dortmund II: Lotka - Göbel, Pfanne, Suver, Bueno - Azhil, Roggow, Pohlmann (83. Kamara) - Hettwer (90. Semic), Elongo-Yombo, Michel (56. Morey). - Trainer: Zimmermann

Hallescher FC: Müller - Eitschberger (79. Halangk), Zieleniecki (46. Vollert), Landgraf, Hug - Casar, Deniz - Gayret, Halimi (84. Hasenhüttl), Nietfeld (68. Bolyki) - Baumann (80. Skenderovic). - Trainer: Ristic

Schiedsrichter: Patrick Alt (Illingen)

Tore: 1:0 Pohlmann (38.), 2:0 Azhil (45.+3), 2:1 Deniz (52.)

Gelbe Karten: Suver - Hug (3)

Gelb-Rote Karte: Göbel wegen wiederholten Foulspiels (54.) -

Zuschauer: 1440