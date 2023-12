RWE-Talk: Vonic oder Berlinski - welcher Stürmer sollte starten?

Bei „Vonne Hafenstraße“ diskutieren wir über die Chancen-Nichtverwertung von Rot-Weiss Essen. Ein Spieler kann es keinem recht machen.

Rot-Weiss Essen macht in dieser Saison zu wenig aus seinen Chancen. Auch gegen den SV Sandhausen erspielte sich der Drittligist gute Möglichkeiten – vor dem Tor allerdings versagte RWE gleich mehrfach. Und so verlor die Mannschaft von Trainer Christoph Dabrowski an diesem Samstag mit 1:2 (0:1) gegen den SV Sandhausen.

Bei „Vonne Hafenstraße“, unserem RWE-Videotalk, spricht Moderatorin Kira Alex mit den Reportern Ralf Wilhelm und Justus Heinisch über die Niederlage. Klar für das Trio: Ein Tor hätte in der ersten Halbzeit fallen müssen. Leonardo Vonic, Isi Young, Lucas Brumme und auch Marvin Obuz ließen feinste Chancen ungenutzt.

Kontrovers diskutiert die Runde über Vonic – ein junges Talent, das zweifelsohne Potenzial hat, dieses aber gerade nicht abrufen kann, wie man an der vergebenen Mega-Chance sah. „So ein Ding muss man machen“, sagt Wilhelm und fügt an: „Ich glaube nicht, dass es eine Frage ist, ob er jung oder alt ist, sondern, ob man die Coolness vor dem Tor hat. Ich behaupte, das kann man nicht lernen.“

Heinisch hingegen meint: „Wenn man sich seine Ausbeute in Nürnberg anschaut, sieht man, dass er kaltschnäuzig sein kann.“ Reine Kopfsache sei das. Rot-Weiss Essen, glaubt er, wird noch viel Spaß an dem Stürmer haben. Aber: Ron Berlinski scharrt mit den Hufen, hat am Samstag auf sich aufmerksam machen können.





Das Trio spricht zudem über die Leistung von Isi Young und Eric Voufack – und sie bewerten, wie sehr Felix Götze der Mannschaft gefehlt hat. Braucht es im Winter neue Spieler? Auf welcher Position? Und wie wichtig sind die verbleibenden drei Partien vor der Pause? Auch darüber diskutieren Alex, Wilhelm und Heinisch.

„Vonne Hafenstraße“ erscheint am Tag nach jedem RWE-Drittligaspiel – zu sehen ist der Talk auf waz.de, reviersport.de und youtube.com. Bei Fragen und Feedback können Sie uns jederzeit eine Mail schreiben: vonnehafenstrasse@funkemedien.de. Viel Spaß beim Zuschauen!