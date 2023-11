BVB: U23-Torwart-Talent gibt sein Debüt - das sagt Estevao nach seinem ersten Profispiel

Lange musste Tiago Estevao auf sein Profidebüt warten. Am vergangenen Wochenende war es dann so weit.

Das 1:1-Unentschieden der U23-Mannschaft des Bundesligisten Borussia Dortmund gegen Aufsteiger VfB Lübeck war für einen Borussen ein ganz besonderes Spiel.

Tiago Estevao, der im Sommer 2023 vom SV Rödinghausen zur Drittliga-Reserve von Borussia Dortmund wechselte, feierte sein Profidebüt. Er setzt aktuell den rotgesperrten Marcel Lotka im BVB-II-Kasten.

"Ich bin sehr zufrieden und glücklich. Ich habe lange auf diesen Moment, mein Debüt geben zu können, gewartet. Leider haben wir nicht gewonnen. Aber so ist das manchmal im Fußball", meinte der 21-Jährige nach seinen ersten Drittliga-Minuten.

In einigen Aktionen konnte der 1,93 Meter große Torhüter auch sein großes Talent andeuten. Estevao: "Ich habe versucht mein Bestes zu geben und der Mannschaft zu helfen. Die Jungs haben mich super unterstützt. Dafür bin ich ihnen dankbar und wollte dieses Vertrauen mit einer guten Leistung zurückzahlen."

"Magenta Sport"-Experte Daniel Flottmann, der mit dem Keeper in Rödinghausen spielte, lobte diesen. Flottmann: "Tiago ist ein ganz feiner Kerl mit einem großen sportlichen Potential. Er bringt alles mit, was ein guter Torwart braucht."

Estevao gilt als ambitioniert und selbstbewusst. Immerhin hat er schon in den Nachwuchsleistungszentren von Borussia Mönchengladbach, dem FC Porto und Bayer Leverkusen einiges von der großen Fußballbühne mitbekommen. In Porto konnte er gar mit Real-Madrid-Legende Iker Casillas, der in Porto unter Vertrag stand, trainieren. "Das war natürlich eine besondere Zeit für mich, die mich sicherlich auch geprägt hat. Er ist ein ganz großer Torwart unserer Zeit", erzählte Estevao einst gegenüber RevierSport.

In Mönchengladbach unter den Fittichen von Uwe Kamps

Bei Borussia Mönchengladbach hatte Estevao eine hervorragende Torwartschule unter Fohlen-Legende Uwe Kamps genossen und sich dafür im Jugendbereich über die Landesgrenzen hinaus einen Namen gemacht. "In Gladbach habe ich einen Teil des Grundlagen- und Aufbaubereiches durchlaufen können und mir kam es zu Gute, dass ich auch ein spielerischer Torwart bin, bedingt dadurch, dass ich bei meinem Jugendverein noch als Stürmer gespielt habe", erklärte Estevao. Nun hat er den nächsten Schritt vollzogen und sein erstes Profispiel für Borussia Dortmund II bestritten.