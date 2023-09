MSV Duisburg: 0:2! Vural-Debüt misslingt - "Wir haben die Schnauze voll"

Im Spiel eins nach Torsten Ziegner war der MSV Duisburg beim FC Viktoria Köln zu Gast. Trotz einer ordentlichen Leistungssteigerung gab es die nächste Niederlage (0:2).

Der MSV Duisburg wartet auch nach dem 7. Spieltag weiter auf den ersten Sieg in der 3. Liga. Der Tabellenletzte unterlag unglücklich mit 0:2 (0:0) beim FC Viktoria Köln. Der Trainerwechsel brachte zumindest rein ergebnistechnisch nicht den erhofften Effekt.

Duisburgs U19-Trainer Engin Vural blieben nach seiner Beförderung nur wenige Tage, um sein neues Team auf die wichtige Aufgabe im Sportpark Höhenberg vorzubereiten. Im Vergleich zur 2:3-Niederlage gegen Verl änderte der 38-Jährige die Startelf der Meidericher auf vier Positionen.

Marvin Senger, Baran Mogultay sowie Rolf Feltscher und überraschend auch Chinedu Ekene spielten für Marvin Knoll, Tobias Fleckstein, Santiago Castandeda (alle Bank) und den am Finger verletzten Alexander Esswein. Die Gastgeber mussten am Samstag auf ihre Nummer eins Ben Voll verzichten. Kevin Rauhut rückte zwischen die Pfosten.

Die Zebras hielten die Mannschaft von Olaf Janßen zu Beginn weit vom eigenen Tor fern und wurden vor allem durch die scharfen Flanken von Feltscher gefährlich. Die Riesenchance dann nach 22 Minuten: Pascal Köpke schickte Ekene über rechts, dessen scharfe Hereingabe Tim Köther aus zwei Metern nicht im leeren Tor unterbringen konnte.





Duisburg blieb besser. Zwei kurz hintereinander folgende schwache Zuspiele von Köpke und Ekene nahmen den aufgerückten Gästen wenig später die größte Chance auf den ersten Treffer. Der Viktoria fehlte im letzten Drittel die nötige Durchschlagskraft. Ohne Tore ging es in die Kabinen.

Viktoria: Rauhut – Schultz, Greger, Lorch - Koronkiewicz (59. Handle), Russo (72. Fritz), Henning, May – Philipp, Marseiler (78. de Meester) - Becker (59. Hong). MSV: V. Müller – Bitter, Mai, Senger, Mogultay – Stierlin (89. Castaneda), Jander – Feltscher (89. Anhari), Ekene (75. Bakir), Köther – Köpke (75. König). Schiedsrichter: Eric Weisbach Zuschauer: 5.111 Gelbe Karten: Henning, Russo, May - Mogultay, Feltscher, Mai. Tore: 1:0 Marseiler (52.), 2:0 Bryan Henning (87.).

Der MSV, der erstmals in den grau-orangen Stahltrikots auflief, war auch nach dem Seitenwechsel weiter am Drücker. Caspar Jander vergab nach einem starken Dribbling im Sechzehner die nächste dicke Möglichkeit zur Führung (50.). Dann der Schock: Duisburg passte bei einem langen Ball von Jeremias Lorch aus der eigenen Hälfte nicht auf. Luca Marseiler kochte Bitter im Laufduell ab und köpfte den Ball am herauseilenden Vincent Müller vorbei ins Tor.

Bitter für die Zebras, die bis dahin auf Augenhöhe agierten und auch nach dem Rückstand nicht viel zuließen. In Durchgang zwei nahm die Zweikampfhärte auf beiden Seiten sichtlich zu, dem Offensivspiel der Duisburger war nach dem 0:1 der Stecker gezogen.

Vural reagierte sehr spät und tauschte erst eine Viertelstunde vor Abpfiff. An der vierten Saisonniederlage sollte dies nichts mehr ändern, Köln ließ sogar noch einige Kontermöglichkeiten liegen und machte durch Bryan Henning (87.) endgültig alles klar. Vizekapitän Marvin Bakalorz schmorrte im Übrigen 90 Minuten auf der Bank. Die 1.300 mitgereisten MSV-Fans skandierten: "Wir haben die Schnauze voll!"

Viel Zeit zum Durchschnaufen bleibt nicht. Denn schon am Mittwoch geht es für die Duisburger in der Englischen Woche bei der U23 von Borussia Dortmund II weiter.