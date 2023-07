Ausland statt 3. Liga - Ex-Bochumer Ekincier hat neuen Verein gefunden

Vier Jahre verbrachte Baris Ekincier beim VfL Bochum, zuletzt spielte er für Waldhof Mannheim. Nun wechselt der Offensivmann ins Ausland.

Einige Wochen nach seinem Vertragsende bei Waldhof Mannheim hat Baris Ekincier einen neuen Verein gefunden.

Der 24-Jährige wechselt nach Informationen dieser Redaktion zu Sanliurfaspor in die türkische Süper Lig. Offiziell ist der Transfer noch nicht, der 24-Jährige soll aber zeitnah beim Traditionsklub vorgestellt werden.

Für den gebürtigen Sauerländer wird es die erste Station im Ausland. Ekincier spielte im Nachwuchs für Rot-Weiss Essen, ehe er 2018 in die U19 des VfL Bochum wechselte. Ein Jahr später machte der Revierklub den Flügelspieler zum Profi.

Durchsetzen konnte sich Ekincier allerdings nicht. Er kam nur zu zwei Einsätzen für das Lizenzteam und wurde zwischenzeitlich an Austria Klagenfurt nach Österreich verliehen. Nach dem Bundesliga-Aufstieg der Bochumer 2021 endete Ekinciers Zeit an der Castroper Straße.

41 Einsätze für Waldhof Mannheim

Er wechselte zu Waldhof Mannheim in die 3. Liga. Dort erlebte Ekincier durchwachsene zwei Jahre: Er pendelte zwischen Ersatzbank und Rasen, fiel zwischenzeitlich mit einem Innenbandriss aus. Nach 41 Pflichtspielen und sechs Toren trennten sich die Wege nach der abgelaufenen Saison.

Nun geht es für Ekincier bei Sanliurfaspor weiter. Dem Verein aus dem Südosten der Türkei gelang in der letzten Spielzeit der Aufstieg ins Oberhaus. Jetzt soll Ekincier als einer von zahlreichen Neuzugängen dabei helfen, dass sich Sanliurfaspor in der Süper Lig etabliert.

Ex-Bochumer Ekincier spielte zuletzt beim SC Verl vor

Für das Engagement soll der Offensivmann unter anderem Offerten aus der 3. Liga ausgeschlagen haben. Zudem gab es vor einigen Wochen Gerüchte über einen Wechsel zu Kickers Offenbach. Der ambitionierte Südwest-Regionalligist wird von Christian Neidhart trainiert. Der Coach und Ekincier kennen sich aus Mannheimer Zeiten.

Noch vor einigen Tagen spielte Ekincier beim SC Verl vor. In einem Testspiel konnte er gar mit einem Tor auf sich aufmerksam machen. Trotzdem liegt Ekinciers Zukunft nicht etwa in Ostwestfalen - sondern in der Türkei.