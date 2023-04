3. Liga: BVB-U23 überrollt den MSV Duisburg - das sagt der Trainer zum Erfolgslauf

Die U23 von Borussia Dortmund hat einen 5:0-Auswärtssieg beim MSV Duisburg gefeiert. Damit geht der Erfolgslauf des BVB weiter.

Die U23 von Borussia Dortmund taumelte in der 3. Liga lange in Richtung Abstieg, hat sich in den letzten Wochen aber eindrucksvoll im Rennen um den Klassenerhalt zurückgemeldet.

Drei Siege, ein Remis und 14:1-Tore: Blickt man nur auf die letzten vier Spieltage, weist der BVB gar die Bilanz eines Aufstiegskandidaten auf. Der jüngste Erfolg: Ein 5:0 beim MSV Duisburg an diesem Samstag, der dem Team von Jan Zimmermann einen Vorsprung von zwei Punkten auf den ersten Abstiegsplatz bescherte.

"Wir freuen uns natürlich über die drei Punkten und den Sieg", sagte Zimmermann nach Abpfiff bei Magenta Sport. Der Coach, der vor einigen Wochen von Christian Preußer übernahm, schlug trotz des Kantersieges demütige Töne an. "Wir müssen es aber auch einordnen. Wir haben einige Tore gemacht, bei denen wir etwas Glück hatten. Unterm Strich haben wir verdient gewonnen und das ist total wichtig für uns."

Mit einer knappen 1:0-Führung durch ein Tor von Antonios Papadopoulos (25.) ging es in die Halbzeit. Im zweiten Durchgang war dann gefühlt jeder Schuss ein Treffer. Mit vier Toren innerhalb von 18 Minuten demontierte der BVB die Zebras. Justin Njinmah (57.), Michael Eberwein (67.), ein Eigentor von Marvin Senger (70.) und Franz Pfanne (75.) schraubten den Spielstand in die Höhe.





Zimmermann lobte: "Alle Trainer haben einen Plan, am Ende ist es die Mannschaft auf dem Platz, die die Fähigkeit und Bereitschaft hat, den Plan umzusetzen. Ich glaube, aktuell passt es ganz gut. Wir hatten eine gute Trainingswoche, die Jungs waren fokussiert und nehmen alles auf."

Die jüngsten Erfolge gäben "Selbstvertrauen in unsere Arbeit", betonte der 43-Jährige, der sein Team zugleich auf die kommenden Aufgaben einschwor. "Heute genießen wir das, morgen geht es weiter."

Denn am kommenden Samstag steht das wichtige Spiel gegen Schlusslicht SV Meppen an. "Wir sind längst nicht durch. Wir sind auf einem sehr guten Weg, es wäre aber fahrlässig, jetzt stehen zu bleiben."