MSV-Gegner: Halle im Aufwind, mit zwei Ausfällen und guter Bilanz

Der MSV Duisburg gastiert am Freitagabend beim Halleschen FC. So ist die Lage beim kommenden Gegner der Zebras.

Vor nicht allzu langer Zeit sah es gar nicht gut aus für den Halleschen FC. Erst rund sechs Wochen ist es her, da stand der Drittligist am Tabellenende, taumelte in Richtung Regionalliga.

Doch dann übernahm Sreto Ristic den Trainerposten - und führte den HFC aus der Abstiegszone heraus. Der neue Coach ist noch ungeschlagen (zwei Siege, vier Remis), holte mit seinem Team am vergangenen Spieltag ein 1:1 gegen Spitzenreiter SV Elversberg.

Inzwischen stehen die Hallenser auf dem 15. Tabellenplatz. Wenn der MSV Duisburg am Freitagabend zur Eröffnung des 29. Spieltags ins Leuna-Chemie-Stadion kommt, wollen sie ihre Serie fortsetzen (19 Uhr, RS-Liveticker).

In den letzten Jahren war der MSV jedenfalls ein gern gesehener Gast in Sachsen-Anhalt. Über acht Jahre liegt der letzte Sieg der Zebras in Halle zurück, damals hatten Tore von Zlatko Janjic und Kinsgley Onuegbu einen 2:1-Sieg beschert.

Zwei der folgenden vier Partien gewann Halle, zwei Duelle endeten in einem Remis. Beim 1:0 in der Saison 2019/20 stand in Torsten Ziegner der heutige MSV-Coach an der Seitenlinie der Hallenser. Er hatte den Klub von 2018 bis Anfang 2020 trainiert.

Bei seiner Rückkehr muss der HFC auf zwei Profis verzichten. Das betrifft Erich Berko, der aufgrund eines Syndesmosebandanrisses bereits seit Monaten ausfällt, und Kapitän Jonas Nietfeld. Der Führungsspieler laboriert an einem Bänderiss im Sprunggelenk. Dafür kehrt Jannes Vollert nach abgesessener Gelbsperre ins Team zurück.