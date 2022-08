MSV Duisburg: Abgang Ndualu feierte bereits Debüt für neues Team

Am Freitagmorgen hat der MSV Duisburg die Vertragsauflösung von Rudolf Ndualu bekanntgegeben. Am Freitagabend debütierte er bereits für seinen neuen Klub.

Rudolf Ndualu hat bereits einen neuen Verein. Am Freitagmorgen hatte der MSV Duisburg bekanntgegeben, dass der Vertrag mit dem 23-Jährigen aufgelöst wird. Der Flügelspieler war aufgrund von Verletzungen nur zu drei Kurzeinsätzen für die Zebras gekommen. Kurz darauf hat sein neuer Verein die Verpflichtung Ndualus veröffentlicht. Noch am Abend gab er sein Debüt.

Der gebürtige Brandenburger wechselt zurück in seine Heimat und wird nun für den SV Babelsberg auflaufen. Beim Nord-Regionalligisten unterschrieb er einen Einjahresvertrag. Schon vor seinem Engagement hatte Ndualu für Babelsberg-Cheftrainer Markus Zschiesche bei Tennis Borussia Berlin gespielt. Von dort aus war er zum MSV gewechselt. Zuvor spielte er beim Nachwuchs von Energie Cottbus ebenfalls schon unter Zschiesche.

Rudolf Ndualu brennt auf seine neue Aufgabe bei uns und ist richtig heiß darauf, für Nulldrei auf dem Platz zu stehen. Seine Familie lebt in Potsdam, weswegen der Wechsel in den Kiez für ihn wie ein nach Hause kommen ist. Seine Vorfreude auf den Verein, das Stadion und die Fans ist riesig“, sagt Zschiesche zum Neuankömmling bei den 03ern. „Rudy ist ein sehr schneller und offensivstarker Spieler, der uns mit seiner Kreativität und seinem guten Abschluss wird weiterhelfen können. Zuletzt hatte er ein wenig Verletzungspech, ist nun aber wieder zu 100 Prozent fit und wird unseren Angriff verstärken. Er hat sich für einen Wechsel zum SV Babelsberg 03 entschieden, weil er hier die Perspektive sieht, auf regelmäßige Einsatzzeiten zu kommen, um wieder in einen geregelten Spielrhythmus zu finden“.

Schon am Freitagabend gab Ndualu sein Debüt in der Filmstadt. Im Top-Spiel der Regionalliga Nord gegen VSG Altglienicke (2:2) wurde er für 34 Minuten eingewechselt. Für den MSV hatte er insgesamt 39 Spielminuten sammeln können. Ndualu: „Ich freue mich sehr wieder zurück in der Heimat und in der Nähe meiner Familie zu sein. Sportlich bin ich zunächst einmal sehr glücklich darüber wieder vollumfänglich fit auf dem Platz zu stehen und möchte, gemeinsam mit den Jungs, alles dafür tun um im Saisonverlauf so erfolgreich wie möglich zu agieren.“