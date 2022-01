BVB II: Erstes Moukoko-Drittligator - auch weitere Profis im Einsatz

Borussia Dortmund II konnte sich gegen den VfL Osnabrück für das 1:2 aus dem Hinspiel nicht revanchieren und gab das Rückspiel kurz vor dem Ende aus der Hand.

2:2 hieß es nach 90 Minuten im Stadion Rote Erde zwischen der Zweitvertretung des BVB und dem VfL Osnabrück. Dabei führte die Mannschaft von Enrico Maaßen bis wenige Sekunden vor Schluss mit 2:0 - der Reihe nach.

Borussia Dortmund II startete mit dem Profi-Sturm-Duo Youssoufa Moukoko und Steffen Tigges in das Duell mit dem VfL Osnabrück. Überhaupt nahm BVB-U23-Trainer Enrico Maaßen gleich sechs Wechsel im Vergleich zum 1:2 in Saarbrücken vor. Das sollte sich auch bezahlt machen.

Unter den Augen von Profitrainer Marco Rose spielte der BVB-Nachwuchs eine gute erste Halbzeit. Rose beobachtete dabei nicht nur Moukoko und Tigges, sondern auch Axel-Dan Zagadou und Felix Passlack, der in der Abwehr des BVB II mitwirkten. Doch die guten Szenen gehörten in der ersten Halbzeit den Angreifern. Moukoko (23., 24.) vergab eine Doppelchance zur Führung.

Borussia Dortmund II: Drljaca - Papadopoulos, Zagadou (76. Dams), Coulibaly - Passlack, Pfanne, Raschl (90. Viet), Njinmah (62. Pohlmann), Pherai (77. Tattermusch) - Moukoko (62. Tachie), Tigges. VfL Osnabrück: Kühn - O. Traoré, Beermann, Trapp, Kleinhansl (78. Bertram) - U. Taffertshofer, S. Köhler (78. Bapoh), L. Kunze (65. Wähling) - Higl (55. Simakala), Heider, Opoku (78. Haas). Schiedsrichter: Lars Erbst. Tore: 1:0 Tigges (35.), Moukoko (60.), 2:1 Simakala (73., Foulelfmeter), 2:2 Simakala (90.+2). Zuschauer: 750. Gelbe Karten:Pfanne, Tachie - Taffertshofer, Haas.

Doch knapp zehn Minuten später machte es sein Sturmpartner Tigges besser. Ein Angriff über Tobias Raschl und Passlack landete bei Tigges, der zum 1:0 (35.) einköpfte. Und das gegen seinen Ex-Klub. Tigges ein gebürtiger Osnabrücker, kam im Sommer 2019 vom VfL nach Dortmund.

Auch in Durchgang zwei gehörte die erste Chance dem BVB: Wieder war es der agile Moukoko - für das Dortmunder Ausnahmetalent Moukoko war es der erste Startelfeinsatz seit November, damals, ebenfalls in der 3. Liga, gab es ein 0:0 gegen Kaiserslautern - der gefährlich vor dem VfL-Kasten auftauchte. Aber Philipp Kühn konnte den Moukoko-Schuss (47.) aus der Drehung parieren. Nur eine Minute später scheiterte der starke Passlack (48.) an Kühn.

Nur zehn Minuten später war es wieder der 17-jährige Moukoko (57.) - diesmal musste er das Ding im Tor versenken. Der Youngster war nach einem langen Ball frei durch und umkurvte den herausstürmenden Kühn, dann lief er auf das leere Tor zu und legte quer, Justin Njinmah bremste aber in dem Moment etwas ab, der Ball war nicht genau genug und ging ohne Abnehmer durch den Fünfer. Eine hundertprozentige Chance!

Doch nun war er an der Reihe: Moukoko musste sich nicht lange ärgern. Nach einer Stunde Spielzeit nutzte er einen krassen Abwehrfehler beim VfL aus, lief auf den Ball und Keeper Kühn, der ebenfalls aus dem Tor gerannt kam, zu und gewann den Pressschlag mit dem Osnabrücker Schlussmann - der Lohn: das 2:0 für den BVB II und Moukokos erstes Drittliga-Tor. Nur zwei Minuten danach war Schluss für das BVB-Juwel. Richmond Tachie ersetzte Moukoko.

Der VfL konnte durch Ba-Muaka Simakala (73.) auf 1:2 verkürzen - und drückte auf das 2:2. BVB-II-Keeper Stefan Drljača konnte noch mit sehenswerten Paraden das 2:1 halten - bis in die zweite Minute der Nachspielzeit. Simakala nutzte diesmal einen Drljača-Patzer, der ansonsten ein starkes Spiel machte, aus und schob zum 2:2 ein!