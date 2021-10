3. Liga: BVB II verliert klar gegen belgischen Spitzenreiter

Borussia Dortmund II hat die spielfreie Zeit genutzt und ein Testspiel gegen KAS Eupen absolviert. Die Begegnung endete mit einer deutlichen 0:3-Niederlage.

Borussia Dortmund II mischt seit einigen Wochen die 3. Liga auf. Der Aufsteiger spielt eine bärenstarke Saison und rangiert nach elf Spieltagen auf dem zweiten Tabellenplatz und somit einem Aufstiegsrang. Allerdings darf die BVB-Reserve bekanntermaßen nicht in die 2. Bundesliga aufsteigen. Besser steht nur noch der 1. FC Magdeburg da.

Das spielfreie Wochenende hat die Mannschaft von Enrico Maaßen an diesem Donnerstag dafür genutzt, ein Testspiel gegen die KAS Eupen zu absolvieren. Bei den Belgiern unweit der deutschen Grenze steht seit diesem Sommer Stefan Krämer an der Seitenlinie, der im Frühjahr beim KFC Uerdingen entlassen wurde. Doch in Eupen läuft es für den 54-Jährigen verdammt gut - seine Mannschaft ist nach zehn Spielen mit 20 Zählern völlig überraschend Tabellenführer der belgischen ersten Liga.

Maaßen tauscht fast die komplette Mannschaft

Maaßen rotierte jedoch im Duell mit Eupen fleißig und ließ fast nur Spieler spielen, die zuletzt vorrangig Ersatz waren. Aus der Startelf des 2:0-Sieges über die Würzburger Kickers liefen nur Niklas Dams und Christian Viet von Beginn an auf. So kassierte seine Mannschaft letztlich eine deutliche 0:3-Niederlage. Die Tore für das belgische Spitzenteam schossen Isaac Nuhu, Konan N'Dri und Mamadou Koné.

Für den BVB geht es nach der Länderspielpause mit einem Auswärtsspiel weiter. Die Borussen sind am 16. Oktober (14 Uhr) bei Zweitliga-Absteiger Eintracht Braunschweig gefordert. Bei den Niedersachsen läuft längst noch nicht alles rund, mit 17 Zählern aus elf Partien sind die Löwen derzeit nur Tabellenachter. Auch die Eintracht testete an diesem Donnerstag: Gegen Nord-Regionalligist Hamburger SV gelang ein knapper 2:1-Erfolg. Benjamin Girth und Martin Kobylanski erzielten die Treffer für das Team von Michael Schiele.