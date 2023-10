2. Bundesliga: Fortuna Düsseldorf vor erstem "Freispiel" - alle Karten vergriffen

„Fortuna für alle“ zieht - alle 52 000 Tickets für das erste Freispiel des Zweitligisten Düsseldorf sind vergriffen.

Trainer Daniel Thioune vom Fußball-Zweitligisten Fortuna Düsseldorf will im ersten Freispiel des Projekts „Fortuna für alle“ die Heimfans begeistern. „Wir wollen den Funken, der auf uns herunterkommt, wieder hoch geben“, sagte der Coach vor dem Topspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern am Samstagabend (20.30 Uhr/Sport1 und Sky).

Alle 52 000 Eintrittskarten sind für die erste Partie von insgesamt drei gesponserten Heimspielen der Düsseldorfer vergriffen. Die Aktion, die den Fans freien Eintritt gewährt, sorgt nicht nur deutschlandweit für Aufsehen. Der Club kassiert bei drei Heimspielen pro Jahr von Sponsoren laut Medienangaben gut 40 Millionen Euro für fünf Jahre.

Der 1. FC Kaiserslautern erhielt laut Verein 5000 Karten. „Für uns ist es der richtige Weg. Ich glaube aber nicht, dass das für alle Vereine gilt, weil es auch andere finanzielle Möglichkeiten gibt“, sagte Thioune am Freitag, an dem der Club auch die Finanzzahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr bekannt gab. Demnach machte der Traditionsverein zum 30. Juni 2023 ein Minus von 2,9 Millionen Euro.

„Nach den Pandemiejahren und Platz 10 in der Saison 2021/22 haben wir ganz bewusst die Entscheidung getroffen, Investitionen vor allem in die Lizenzmannschaft und die Zukunft des Vereins zu tätigen und haben somit von Anfang an ein negatives Ergebnis in Kauf genommen“, sagte Finanzvorstand Arnd Hovemann laut Mitteilung. In der Bilanz weist der Club ein positives Eigenkapital von 852 000 Euro aus.