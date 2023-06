VfL Bochum: Kleines Transferplus – Horn bleibt in der 2. Bundesliga

Nach nur drei Pflichtspieleinsätzen ist das Kapitel VfL Bochum für Jannes Horn beendet. Der 26-Jährige bleibt nach seiner Leihe beim 1. FC Nürnberg.

Die Zeit von Jannes Horn beim VfL Bochum verlief alles andere als glücklich. Nach seinem ablösefreien Wechsel im vergangenen Sommer vom 1. FC Köln bremste den Verteidiger, der sowohl innen als auch auf links spielen kann, ein Muskelfaserriss aus.

Auch nach seiner Verletzung blieben dem 26-Jährigen regelmäßige Einsätze verwehrt, weshalb man sich schon nach einem halben Jahr für eine Leihe entschied. Horn schloss sich dem 1. FC Nürnberg an – und erlebte dort das gleiche Schicksal wie schon beim VfL.

Gleich zu Beginn seiner Zeit bei den Franken verletzte sich der gebürtige Braunschweiger am Meniskus. Erst im DFB-Pokal-Viertelfinale gegen den VfB Stuttgart (0:1) Anfang April feierte Horn sein Debüt.

Horn spielte sich in Nürnberg fest

Doch im Gegensatz zu seiner kurzen Zeit beim VfL spielte sich der Defensivmann beim FCN im Anschluss an seine Verletzung fest. Die letzten sieben Spiele der Saison stand Horn immer von Beginn an in der Innenverteidigung und verhalf dem Club nach einer schwachen Saison immerhin noch zum Klassenerhalt.

Auf die erfolgreiche Leihe folgt nun der feste Wechsel zu den Nürnbergern. Aufgrund des Vertrags bis 2024 in Bochum fällt für den VfL sogar noch eine Ablösesumme ab, über die die Vereine Stillschweigen vereinbarten. Der "kicker" berichtet von einer Zahlung im niedrigen sechsstelligen Bereich - ein kleiner Gewinn für den VfL nach nur drei Einsätzen von Horn.

"Ich wollte unbedingt zurück zum FCN"

„Seit dem ersten Tag in Nürnberg ist bei meiner Familie und mir der Eindruck entstanden, dass wir hier heimisch werden können. Ich bin sehr froh, dass die Festverpflichtung geklappt hat“, betonte Horn in einer Pressemitteilung. „In diesem Zusammenhang möchte ich neben den Verantwortlichen beim Club auch dem VfL Bochum danken, dass der Wechsel zustande kommen konnte. Ich wollte unbedingt zurück zum FCN.“

Bochums technischer Direktor Marc Lettau erklärte, dass Horn um die Freigabe gebeten habe, „weil er in Nürnberg bessere sportliche Perspektiven für sich sieht.“ Beim VfL wäre der Defensivmann im Abwehrzentrum auf Erhan Masovic, Ivan Ordets und Neuzugang Noah Loosli getroffen. Hinten links hat Platzhirsch Danilo Soares Ansprüche auf die Startelf.

„Wir haben seinem Wunsch entsprochen, zumal er schon seinen Teil zum Klassenerhalt des FCN beitragen konnte und sich die Leihe somit als produktiv herausgestellt hat.“ Beim Club dürfte Horn auch in der kommenden Spielzeit unter dem neuen Trainer Cristian Fiel gute Aussichten auf regelmäßige Einsätze haben, muss sich in der Defensive aber unter anderem den Neuzugängen Ivan Marquez (NEC Nijmegen) und Ahmet Gürleyen (Wehen Wiesbaden) stellen.