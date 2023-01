Verspätete Rückkehr: Fortuna Düsseldorf verbannt Millionen-Flop in die U23

Fortuna Düsseldorf schickt Millionen-Flop Nana Ampomah in die U23. Auch ins Trainingslager darf er nicht. Das gab der Zweitligist am Donnerstag via Twitter bekannt.

Das hat er jetzt davon: Nana Ampomah wird ab sofort und "bis auf Weiteres" mit der U23 von Fortuna Düsseldorf trainieren. Das gab der Klub am Donnerstag offiziell über seine sozialen Netzwerke bekannt. Auch ins Trainingslager nach Marbella darf der Ghanaer nicht mit. Der 27-Jährige war am Donnerstag verspätet aus der Heimat Ghana in Düsseldorf erschienen. Dort musste er, wie die Bild berichtet, direkt zum Rapport bei Sportdirektor Christian Weber und Sportvorstand Klaus Allofs. Demnach habe er erklärt, dass er nicht in der Lage war seine Rückreise rechtzeitig zu organisieren. Nun also die Konsequenz. Fortuna Düsseldorf und Nana Ampomah - dieser Transfer ist ohnehin ein riesengroßes Missverständnis. Der Flügelspieler war bei seinem Wechsel von Waasland-Beveren mit einer Ablösesumme von knapp drei Millionen Euro der zweitteuerste Transfer der Vereinsgeschichte. Die Erwartungen konnte der Ghanaer jedoch nie erfüllen: Für die Fortuna absolvierte er 18 Pflichtspiele, zwei Tore erzielte er im DFB-Pokal. Auch in der laufenden Saison kam Ampomah in der 2. Liga bisher nicht zum Einsatz. Auf der Habenseite steht ein Einsatz in der U23 gegen den SV Lippstadt, wo er beim 3:1-Erfolg zweimal treffen konnte. Eine Leihe in den vergangenen beiden Saisons zu Royal Antwerpen blieb ohne Erfolg. Dort gehörte der viermalige Nationalspieler in der zweiten Saison nicht ein einziges Mal zum Spieltagskader. Die Fortuna sucht immer noch händeringend nach einem Interessenten, um den Linksfuß loszuwerden. Nach den erneuten Negativschlagzeilen dürfte aus diesem Unterfangen aber wohl nichts werden. Immerhin: Ampomahs Vertrag bei den Landeshauptstädtern läuft am Saisonende aus. Spätestens dann ist das Kapitel Ampomah für die Fortuna endlich beendet. Er geht dennoch als einer der größten Millionen-Flops in die Vereinsgeschichte ein.

