WM-Quali: Churlinov und Co. verpassen Sensation gegen Ronaldo

Die Nationalmannschaft Nordmazedoniens um den Schalker Darko Churlinov haben die zweite große Sensation der WM-Qualifikation gegen Portugal nur knapp verpasst.

Portugal hat mit Superstar Cristiano Ronaldo zum sechsten Mal in Folge das WM-Ticket gelöst. Der Europameister von 2016 bezwang Italien-Schreck Nordmazedonien im Play-off-Finale verdient mit 2:0 (1:0). Die Mannschaft um den Schalker Darko Churlinov hatte zwar aufopferungsvoll gekämpft, eine zweite Sensation für die Nation innerhalb weniger Tage blieb damit also aus.

Matchwinner vor 50.000 Zuschauern in Porto war Bruno Fernandes mit einem Doppelpack (32./65.). Die Portugiesen setzten damit eine eindrucksvolle Serie fort: Seit 1998 hat das Team keine WM oder EM mehr verpasst.

Ronaldo und Co. gingen gewarnt in die Partie: Außenseiter Nordmazedonien, der sich zuletzt erstmals für ein großes Turnier (EURO 2020) qualifizieren konnte, hatte fünf Tage zuvor Italien mit 1:0 ausgeschaltet. Mit Visar Musliu von Zweitliga-Schlusslicht FC Ingolstadt in der Startelf setzte die Nummer 67 der Weltrangliste von Beginn an auf eine kompakte Defensive.

Portugal hatte zwar Mühe, aber auch deutlich mehr vom Spiel. Nach einer halben Stunde war es soweit. Bruno Fernandes zog nach einem Doppelpass mit seinem Klubkollegen Ronaldo unhaltbar ab. Nach der Pause ließ der Profi von Manchester United mit einer Direktabnahme sein achtes Länderspieltor folgen.

Schalkes Leihspieler Darko Churlinov, der gegen Italien noch über die kompletten 90 Minuten randurfte, musste diesmal mit einem Platz auf der Bank leben. Er wurde beim Stand von 1:0 für Portugal in der 59. Spielminute für Aleksandar Trajkovski eingewechselt.