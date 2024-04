Der VfL Bochum befindet sich weiter im Sinkflug Richtung 2. Bundesliga. Nach dem 0:1 beim VfL Wolfsburg war die Enttäuschung bei den Verantwortlichen groß.

1:1 gegen Heidenheim und 0:1 in Wolfsburg: Der Trainerwechsel von Thomas Letsch zu Heiko Butscher scheint beim VfL Bochum schon wieder verpufft zu sein.

Auch Butscher konnte bisher die Sieglos-Serie von mittlerweile acht Begegnungen nicht stoppen. Bochums Sportchef Marc Lettau sprach nach der Niederlage in Niedersachsen klare Worte.

Auch Lettau weiß, was die Stunde geschlagen hat. Sollte der FSV Mainz 05 am Sonntag (21. April, 19.30 Uhr, RevierSport-Liveticker) beim SC Freiburg nur einen Punkt holen, würde er den VfL in der Tabelle überholen und Bochum läge nach langer Zeit auf dem ungeliebten Relegationsplatz 16.

Marc Lettau über...

... das 0:1 in Wolfsburg: "Das ist natürlich viel zu wenig. Die Botschaft unter der Woche war vom ersten Tag an, dass wir hierhinfahren, um das Spiel zu gewinnen. Jetzt stehen wir komplett mit leeren Händen da, das haben wir uns deutlich anders vorgestellt. Es war auch ein Spiel, das deutlich mehr hergegeben hat."





... die Gründe für die Niederlage: "So selbstkritisch müssen wir leider sein – wir haben es nicht in der Konsequenz durchgezogen, wie wir uns das vorgenommen haben und es auch in der ersten Halbzeit auf den Platz gebracht hatten. Wir befinden uns im Abstiegskampf, das ist gleichzusetzen mit Abnutzungskampf. Wir hatten selbst Möglichkeiten, in Führung zu gehen, inklusive dem Abseitstor, das zweifelsfrei Abseits war. Dann sind wir in Rückstand geraten und der Musik so wieder hinterhergelaufen. Mit zunehmender Spielzeit haben wir in der zweiten Halbzeit die Struktur verloren und die Dinge nicht mehr in der Konsequenz auf den Platz gebracht."

... die Sieglos-Serie von acht Spielen: "Trends sind auch da, um abgewendet zu werden. Ich kann mich aber auch an keine Phase erinnern, in der wir so lange ohne Sieg geblieben sind. Es geht aber weiter! Wir müssen jetzt noch mehr tun und am Freitag das Spiel gegen Hoffenheim auf unsere Seite ziehen."

... die Tabellensituation: "Es ist Abstiegskampf und dieser wird sich wahrscheinlich erst am letzten Spieltag entscheiden. Bis dahin müssen wir alles geben und so viele Punkte wie nötig einfahren." wozi mit gp