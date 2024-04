VfL Bochum: Fast 3000 Fans fahren nach Wolfsburg, das fordert Butscher

Krisenduell in Wolfsburg. Beim Spiel der "Wölfe" gegen den VfL Bochum treffen zwei schlimme Serien aufeinander. Wer kann seine durchbrechen?

Noch 450 Minuten, dann steht fest, wer sich im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga behaupten konnte. Darmstadt 98 wird sich nicht retten können.

Gesucht wird ein zweiter fester Absteiger und ein Team, das in die Relegation muss (darf). Kandidaten gibt es noch einige. Den 1. FC Köln, Union Berlin, auch Gladbach und Bremen sind noch nicht durch.

Und natürlich müssen auch der VfL Wolfsburg und der VfL Bochum noch um den Ligaverbleib zittern. Die beiden Teams treffen am Samstag (15:30 Uhr) aufeinander.

Ein Krisenduell, in dem der VfL Bochum seit sieben Spielen auf einen Dreier wartet, die Wolfsburger haben nur eine der letzten 14 Partien gewinnen können - mit Blick auf den "Wölfe"-Kader eine verheerende Ausbeute.

Bochums Trainer Heiko Butscher betont vor dem Duell: "Wolfsburg hat zuletzt in unterschiedlichen Grundformationen gespielt. Die individuelle Qualität ist groß, das ist unbestritten. Es ist eine spielstarke Mannschaft, die aber aktuell in einer schwierigen Situation steckt."

Daher gibt Butscher die Marschroute vor: "Mir ist wichtig, dass wir auf uns schauen. Wir haben natürlich nicht viele Auswärtssiege geholt. Aber das ist Vergangenheit, die können wir nicht mehr ändern."

Mit Blick in die nahe Zukunft muss der Coach auf dem Schirm haben, dass erneut einige Akteure von einer Gelbsperre bedroht sind. Allerdings ändert das nichts an der Herangehensweise, wie der Trainer erklärt: "Ich blende das völlig aus. Natürlich kann es sein, dass der eine oder andere ausfällt. Das wird dann wieder die Chance sein für Spieler, die aktuell nicht dabei sind. Es würde nicht funktionieren, wenn ich sage, dass einer nicht zu 100 Prozent in den Zweikampf gehen soll."

Zumal der VfL auch von seiner Intensität lebt. Die wollen auch die fast 3000 VfL-Fans sehen, die sich auf den Weg nach Wolfsburg machen. Butscher fordert: "Wir wissen, dass der VfL Wolfsburg nicht weit weg ist. Mir ist es total wichtig, dass wir die Überzeugung haben, das Spiel zu gewinnen. Das müssen wir ausstrahlen. Wir wollen Wolfsburg ganz klar reinziehen. Dieses Bewusstsein, diese Überzeugung wollen wir an den Tag legen."

So könnte der VfL Bochum beim VfL Wolfsburg spielen

Riemann - Passlack, Masovic, Schlotterbeck, Bernardo - Losilla, Osterhage - Asano, Stöger, Antwi-Adjei - Hofmann

Es fehlen: Esser (Kniebeschwerden), Kwarteng (Innenbandanriss), Tolba (Kreuzbandriss)

Sperren drohen: Antwi-Adjei, Bernardo, Broschinski, Losilla, Osterhage