Danny Blum spielte von 2019 bis 2022 für den VfL Bochum. Nach einem guten halben Jahr ohne Verein wechselt er ins Ausland.

Seit dem Ende der Vorsaison war Danny Blum ohne Verein. Jetzt hat der frühere Profi des VfL Bochum einen neuen Vertrag unterzeichnet. Der 33-Jährige wechselt nach Spanien - und zwar in die dritte Liga. Er läuft künftig für FC Intercity auf. Der Verein aus der südöstlichen Hafenstadt belegt derzeit den achten Tabellenplatz in der zweigleisigen Spielklasse.

„Er ist ein Spieler mit großer Erfahrung und seine Verpflichtung ist für uns eine Freude“, sagt Jorge Lopez, Sportdirektor von Intercity über Blum, der auf über 200 Profi-Einsätze in Deutschland zurückblickt. Eigentlich habe der Verein geplant, keine Neuzugänge zu verpflichten. Doch die Erfahrung und Qualitäten von Blum habe den Verein zum Umdenken bewogen. „Er wird uns helfen, die Wettbewerbsfähigkeit des Teams zu steigern und das zu ergänzen, was wir bereits haben.“

Zuletzt stand Blum in der vergangenen Rückrunde beim 1. FC Nürnberg unter Vertrag. Dorthin war der Offensivspieler nach einem Intermezzo bei APOEL Nikosia in Zypern gewechselt. Zuvor spielte Blum drei Jahre lang für den VfL Bochum und erlebte erfolgreiche Zeiten, wenngleich er immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hatte. Er war Teil des Teams, das 2021 den Aufstieg in die Bundesliga und im folgenden Jahr den Klassenerhalt feierte.

Danny Blum: Aufstieg und Klassenerhalt mit dem VfL Bochum

Blum startet mit seinem Wechsel zu Intercity nicht in sein erstes Engagement in Spanien. Bevor er 2019 nach Bochum kam, spielte er für den Zweitligisten UD Las Palmas. Im vergangenen Herbst hielt sich der gebürtige Frankenthaler bei Waldhof Mannheim fit. Eine Verpflichtung kam nicht zustande. Als er zum Jahresende bei Intercity mittrainierte, hinterließ er aber offenbar einen bleibenden Eindruck.

„Sein Engagement während des Trainings bei uns war enorm“, lobt Sportdirektor Lopez. „Er ist ein linker Flügelspieler und Linksfuß, der auf allen drei Angriffspositionen spielen kann, mit großartigem Vorwärtsdrang und der Fähigkeit, Linien zu überwinden.“ Diesen Worte könnte Blum bereits am Sonntag Ausdruck verleihen, wenn sein neuer Klub Linares Deportivo zum Heimspiel empfängt.