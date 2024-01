Derbyzeit im Ruhrgebiet. Ab 17.30 Uhr (RS-Liveticker) empfängt Borussia Dortmund den VfL Bochum in der Fußball-Bundesliga. So stellen die Trainer auf.

Am 19. Spieltag steht das Revierderby in der Fußball-BundesligaBorussia Dortmund gegen den VfL Bochum an. Auf beiden Seiten wurde dem Spiel entgegengefiebert. Auch die Startaufstellungen wurden mit Spannung erwartet.

Bei BVB-Trainer Edin Terzic standen unter der Woche Fragezeichen hinter Keeper Gregor Kobel, Julian Brandt und Marco Reus. Alle Drei waren unter der Woche erkältet. Jetzt steht hinter dem Trio ein Ausrufezeichen.

Im Tor steht Ersatztorwart Alexander Meyer. Für Brandt rutscht Youssoufa Moukoko in die Startelf und wird wohl mit Niclas Füllkrug eine Doppelspitze bilden. Zurück in den Kader kehren Niklas Süle, Mats Hummels und Emre Can. Während Hummels und Can erstmal auf der Bank Platz nehmen, rückt Süle in die Innenverteidigung.

Über Gegner Bochum sagte Terzic: "Sie machen es sehr unangenehm für jeden Gegner, spielen sehr leidenschaftlich, sehr aggressiv, führen die meisten Zweikämpfe in der Liga und versuchen dadurch den Rhythmus des Gegners zu stören." Und dafür hat sich Gegenüber Letsch etwas überlegt.

So spielen Dortmund und Bochum: BVB: Meyer - Meunier, Schlotterbeck, Süle, Maatsen - Özcan, Sabitzer - Malen, Sancho - Moukoko, Füllkrug. VfL: Riemann - Oermann, Ordets, Masovic, Wittek - Losilla, Osterhage - Bero, Stöger, Antwi-Adjei - Broschinski.

Wie erwartet musste die Viererkette umgebaut werden. Es fehlen Keven Schlotterbeck (Muskel-Verletzung) und Bernardo (Gelbsperre). Ivan Ordets gibt sein Startelf-Comeback, Maximilian Wittek beginnt über links.

Auf der rechten Seite hat für den Moment Youngster Tim Oermann die Nase vor Cristian Gamboa. Es ist der zweite Startelf-Einsatz in Folge für ihn. Und auch in der Offensive setzt Letsch auf die Jugend.

Überraschend startet dort Moritz Broschinski anstelle von Goncalo Paciencia. Der Ex-Dortmunder soll vorne Dampf machen und den BVB beim Spielaufbau gemeinsam mit Matus Bero und Christopher Antwi-Adjei stören. Nicht überraschend dagegen ist die Startelf-Rückkehr von Kevin Stöger.

"Dass wir Außenseiter sind - da sind wir uns einig", hatte Letsch am Freitag auf der Pressekonferenz gesagt. "Aber wir fahren mit Selbstbewusstsein dahin. Wir wollen unseren Fußball spielen und etwas mitnehmen."

In der Liga ist die Bilanz seit dem Wiederaufstieg der Bochumer ausgeglichen, beide Mannschaften konnten einmal gewinnen, die Spiele in Bochum endeten allesamt 1:1.