Mindestens ein Spieler soll beim VfL Bochum bis Ende Januar noch kommen, zwei wären noch besser. Bei einem Offensivmann sei der VfL schon weit.

Im Anschluss an das - mal wieder - bittere Unentschieden (1:1) gegen Werder Bremen konnte Sportdirektor Marc Lettau immerhin Neuigkeiten abseits des Platzes ankündigen. Auch beim VfL Bochum kommt der Transfermarkt langsam ins Rollen - auf beiden Seiten.

„Es ist ein bisschen Bewegung drin, es kann in die eine oder andere Richtung gehen, aber noch nicht so konkret, dass ich das jetzt schon kommunizieren könnte", sagte er am Sonntagabend. Das tat Lettau am Mittwoch dann gemeinsam mit Geschäftsführer Sport Patrick Fabian.

So hatte Sky am Dienstag den Ex-Duisburger Sinan Karweina ins Spiel gebracht. Der Stürmer von Austria Klagenfurt ist zurzeit mit acht Toren und sieben Vorlagen in 16 Partien der Top-Scorer in der österreichischen Bundesliga. Einen Kontakt nach Bochum gebe es laut Fabian aber nicht.

„Er wird definitiv in diesem Winter nicht zu uns kommen.“ Auch wollten Lettau und Fabian Informationen korrigieren, nach denen der Fokus auf einem neuen Offensivspieler für den Flügel liege. Lettau: „Dieser klassische Flügelstürmer, den haben wir schlichtweg nicht mehr. Wir suchen eher eine hybride Rolle.“

Heißt: Ein Spieler, der auch als zweiter Stürmer spielen kann. „Da ist es schon relativ konkret, wir sind im Austausch und hoffen, bald eine Einigung zu haben“, so Lettau. Es gehe also in die Richtung von Spielertypen wie Takuma Asano, Moritz Kwarteng oder Lukas Daschner und Matus Bero.

Eine Verpflichtung werde auch auf der Torhüterposition angestrebt. Michael Esser fällt weiter auf unbestimmte Zeit aus. Lettau: „Wir werden aller Voraussicht noch einen Torwart verpflichten, um die Position bis zum Sommer abzusichern.“ Der Neue solle mit Niclas Thiede um den Platz auf der Ersatzbank konkurrieren.

Tim hat sich reingebissen, war fester Bestandteil des Kaders und hat in den letzten sechs Spielen gespielt Marc Lettau

Erste Entscheidungen gibt es auch auf der Abgangs-Seite. Tim Oermann, der im Sommer fast an Rot-Weiss Essen ausgeliehen worden wäre, habe sich festgespielt. „Tim hat sich reingebissen, war fester Bestandteil des Kaders und hat in den letzten sechs Spielen gespielt“, so Lettau. Trainer Thomas Letsch hatte keinen Hehl daraus gemacht, Oermann in Bochum zu behalten.

Schließlich wird er auch gebraucht. Am Samstag könnte er für den Gelb-gesperrten Cristian Gamboa in die Startelf rücken. Jordi Osei-Tutu dagegen stehe kurz vor einer Leihe ins Ausland. Die werde bei Talent Mats Pannewig ebenfalls angestrebt. Lys Mousset ist schon weg, sein Vertrag wurde aufgelöst.