VfL Bochum: Hofmanns ungewohnte Rolle, Stöger: "Haben ersten Sieg verdient"

Der VfL Bochum und die Sehnsucht nach dem ersten Saisonsieg. Klappt es im Breisgau beim SC Freiburg?

Vor dem Auswärtsspiel des VfL Bochum beim SC Freiburg (Samstag, 15:30 Uhr) läuft es beim VfL für Philipp Hofmann und Kevin Stöger unterschiedlich.

Auf der einen Seite wartet Hofmann immer noch auf sein erstes Saisontor. 1063 Minuten hat er in der Bundesliga nicht mehr getroffen.

Besonders markant: Nach 40 Partien am Stück musste er beim 0:0 zuletzt bei RB Leipzig das erste Mal 90 Minuten auf der Bank Platz nehmen. Gonçalo Paciência begann zusammen mit Takuma Asano im Angriff, nachher wurden noch Moritz Kwarteng und Christopher Antwi-Adjei für die Offensive eingewechselt.

Hofmann lässt sich aber nicht unterkriegen, beantwortet weiter die Fragen. Vor dem Spiel in Freiburg betont er: "Ich glaube nicht, dass wir so auftreten werden wie in Leipzig. Natürlich müssen wir wieder kompakt stehen, aber wir müssen auch nach vorne was machen, denn wir wollen jetzt bald unser erstes Spiel gewinnen."

Ob er in der Startelf steht, oder ob er sich noch etwas gedulden muss, das steht nicht fest. Sicherer ist da aktuell, dass Stöger beginnen wird. Er war in allen Partien dabei. Mit Blick auf das letzte Auswärtsspiel erklärt der Österreicher: "Wir können viel aus dem Leipzig-Spiel mitnehmen, auch wenn da nicht alles gut war."

Genau wie beim 1:3 im Test gegen Hannover, den Stöger als "abgehakt" betrachtet. Vielmehr brennt er auf die 90 Minuten im Breisgau, denn wie Hofmann will auch der Mittelfeldmann endlich den ersten Dreier feiern. "Wir müssen so auftreten wie in Leipzig, auch wenn wir da das nötige Glück hatten. Wir müssen als Einheit auftreten, die Fehler des anderen ausbügeln. Und wir wissen auch: Wir müssen uns mehr zutrauen, wenn wir den Dreier mitnehmen wollen, gerne auch durch ein Standardtor."

Wobei Stöger weiß, dass der VfL sicher nicht als Favorit in die Begegnung gehen wird. Respekt hat er vor dem SCF: "Freiburg ist ein super Gegner, sie haben offensiv und defensiv ihre Stärken. Aber wir sollten auf uns schauen. Wir alle, der Verein, die Mannschaft, die Fans, haben den ersten Sieg verdient. Dafür werden wir alles reinhauen." cb / gp