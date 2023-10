VfL Bochum: Bei Gegner SC Freiburg - Gelbe und Rote Karten für Raucher

Der VfL Bochum gastiert am Samstag beim SC Freiburg, der das Rauchverbot im eigenen Stadion künftig mithilfe einer ungewöhnlichen Maßnahme durchsetzen möchte.

Wenn der VfL Bochum nach der Länderspielpause beim SC Freiburg gastiert (Samstag, 15.30 Uhr, RS-Liveticker), werden sicherlich zahlreiche Fans aus dem Ruhrgebiet die Mannschaft im Breisgau unterstützen. Rund 2000 Gäste werden erwartet.

Was rauchende Anhänger der Bochumer wissen sollten: Im gesamten Freiburger Europa-Park-Stadion gilt ein Rauchverbot. Um dieses künftig noch konsequenter durchsetzen zu können, startet der SCF nun eine ungewöhnliche Maßnahme.

So sollen Zuschauer, die das Rauchverbot auf den Tribünen missachten, künftig mit Gelben Karten verwarnt werden - und bei einem erneuten Verstoß Rot sehen. Das wäre gleichbedeutend mit einem Stadionverweis. "Insbesondere auf den Sitzplatztribünen gibt es kaum eine Möglichkeit, sich dem Rauch von qualmenden Sitznachbarn zu entziehen", erklären die Freiburger dazu in einer Mitteilung.

"Bitte nehmt Rücksicht auf die Nichtraucher/innen, nutzt die für das Rauchen freigegebenen Bereiche im Stadion insbesondere im Umlauf - und handelt euch keine Karte ein." Ob die Karten durch Ordner verteilt werden sollen oder wer ansonsten dafür zuständig ist, ließ der Sportclub offen.

Unabhängig davon: Sportlich gesehen lohnte sich die Reise nach Südwestdeutschland für die Bochumer Fans in der Vergangenheit nur selten. Eine der vergangenen zehn Partien in Freiburg gewann der VfL - in der Zweitliga-Saison 2015/16 (3:1).

In der aktuellen Saison legte die Mannschaft von Trainer Christian Streich einen Start mit Höhen und Tiefen hin. 0:3 verlor sie vor der Länderspielpause beim FC Bayern, die anschließende Unterbrechung kam aufgrund von Personalproblemen gelegen.

So sind Spieler wie Ex-Bochumer Michael Gregoritsch und Lucas Höler wieder fit, zudem hat Nicolas Höfler seine Rotsperre abgesessen. "Wir haben jetzt wieder mehr Optionen", freute sich Streich auf der Pressekonferenz am Donnerstag. "Die Spieler, die bei der Nationalmannschaft waren, sind gesund. Wir stehen besser da als vor dem Bayern-Spiel."