VfL Bochum: Auch Schlotterbeck fällt aus, ohne vier Mann zu den Bayern

Der VfL Bochum ist zur Wiesn-Zeit beim FC Bayern zu Gast. So ist die Lage vor dem Gang zum Rekordmeister.

Es könnte eine leichtere Aufgabe auf den VfL Bochum warten als die Auswärtspartie beim FC Bayern München am Samstag (15:30 Uhr).

Es geht zum Rekordmeister, wo es in den letzten Jahren wenig zu holen gab. Abseits eines 0:7 gab es zuletzt immer mindestens drei Gegentore. Daher scheint es unwahrscheinlich, dass der VfL seinen ersten Saisonsieg ausgerechnet beim FCB einfährt.

Trotzdem fahren die Bochumer selbstbewusst nach München, denn sie haben in den letzten Wochen starke Leistungen gezeigt, zudem gibt es personell nur wenig Probleme.

Mats Pannewig und Moritz-Broni Kwarteng sind angeschlagen und daher nach ihren Verletzungen noch keine Option für den Kader, zudem muss VfL-Trainer Thomas Letsch einen weiteren Ausfall verkünden: "Keven Schlotterbeck hat Schmerzen in der Schulter und kann auch nicht dabei sein. Der Rest ist fit und brennt auf die Aufgabe."

Wobei Letsch sich keine Illusionen macht, was die Schwere der Aufgabe angeht: "Uns geht es wie allen Teams, die nach München fahren: Wir sind der krasse Außenseiter. Es ist eine der schwierigsten Aufgaben der Saison. Wir bereiten uns aber gut vor und wollen die, zugegebenermaßen kleine, Chance nutzen, dort etwas zu holen."

Wenn Zweifel aufkommen, kann es nicht funktionieren Thomas Letsch

Seine Meinung vom Rekordmeister: "Der FCB hat eine brutale Qualität, egal in welchem Mannschaftsteil. Wir haben das Spiel gegen ManU geschaut, auch wenn die Partie nicht mit unserem Duell am Samstag zu vergleichen ist. Wir wissen, was auf uns zukommt."

Daher ist es keine Option, sich defensiv einzuigeln und nur zu warten, bis Bayern die Lücke findet. Letsch will mit seiner Truppe selbstbewusst auftreten, er fordert von seinen Jungs, dass sie überzeugt sein müssen von dem was sie tun. Letsch: "Wenn Zweifel aufkommen, kann es nicht funktionieren. Aus den letzten Spielen nehmen wir Selbstbewusstsein mit, auch wenn wir noch auf den ersten Saisonsieg warten."

Was aber nicht heißt, dass Letsch viele Wechsel vornehmen wird, denn die Leistungen gegen Frankfurt, Augsburg und den BVB haben gepasst. Daher kann es nur sein, dass der Coach mit Blick auf den Gegner leichte Veränderungen vornehmen wird, wie er berichtet: "Die erste Elf hat es zuletzt gut gemacht. Wir haben aber einen guten Kader, es haben sich viele Spieler verdient, von Beginn an zu spielen. Unsere Überlegungen sind auch am Gegner orientiert, wir haben mehrere Möglichkeiten im Kopf."

So könnte der VfL Bochum spielen: Riemann - Masovic, Ordets, Bernardo - Passlack, Losilla, Stöger, Wittek - Bero - Asano, Hofmann

Es fehlen: Esser (Kniebeschwerden), Schlotterbeck (Schulterblessur), Kwarteng, Pannewig (Rückstand)