Bundesliga: In der Länderspielpause - Dieser Sportchef legt sein Amt nieder

In der Länderspielpause ist es meistens ruhig bei den Klubs. Doch diesmal sorgt ein Bundesligist für Schlagzeilen - in personeller Hinsicht.

Stefan Reuter, für knapp elf Jahre als Sportchef das Gesicht des FC Augsburg, zieht sich aus seinem Amt zurück. Und zwar mit sofortiger Wirkung. Was sich nach einem echten Paukenschlag anhört, folgt einem wohl überlegten, über Monate ausgearbeiteten Plan.

Um eine neue Organisationsstruktur erfolgreich zu leben und Verantwortungen im operativen Tagesgeschäft zu übertragen, sollen die Strukturen und Verantwortlichkeiten im sportlichen Bereich neu organisiert werden. Um das zu gewährleisten, wird Reuter aus seiner Geschäftsführertätigkeit beim FC Augsburg nun in eine beratende Rolle des Klubs wechseln. In dieser Funktion wird er in regelmäßigem Austausch mit der sportlichen Leitung und der Geschäftsführung des FC Augsburg sein und diese unterstützen.

"Wir haben in den letzten Wochen und Monaten viele Gespräche geführt, um Weichen für eine Neuausrichtung zu stellen und verbesserte Strukturen für den FCA zu schaffen. Nach knapp elf intensiven Jahren, dem Meistern des letzten Transferfensters und der Einarbeitung von Sportdirektor Marinko Jurendic ist dies für mich jetzt genau der richtige Zeitpunkt, um Verantwortlichkeiten weiterzugeben", sagt Reuter zu diesem Entschluss. "Ich werde dem Klub und seinen Verantwortlichen aber weiterhin beratend zur Verfügung stehen und in dieser Rolle die angestrebte Neuausrichtung weiter begleiten. Ich freue mich auf die neue Aufgabe und bin davon überzeugt, dass wir in dieser Konstellation die Zukunft des FCA gemeinsam erfolgreich gestalten werden."

An der Zusammenstellung der neuen Mannschaft war er im Sommer kaum noch beteiligt, die Transfers wickelten Jurendic und Geschäftsführer Michael Ströll (39) ab. Reuter will in Zukunft an Meetings der Bosse teilnehmen, sich aber aus dem Tagesgeschäft heraushalten und auch auf die Mannschaftssitzungen verzichten.

Sein Platz auf der Bank neben Trainer Enrico Maaßen hatte er bereits mit Beginn der Saison aufgegeben. Auch dort sitzt inzwischen sein Nachfolger Jurendic.

Stefan Reuter ist und bleibt eines der Gesichter des FC Augsburg und wird in seiner neuen Rolle einen wichtigen Beitrag für die künftige Entwicklung des Klubs leisten. Markus Krapf

"In unseren Gesprächen haben wir seit Ende der letzten Saison über die zukünftige Ausrichtung des sportlichen Bereichs diskutiert, uns dazu laufend ausgetauscht und gute Ergebnisse erzielt. Diese setzen wir nun Schritt für Schritt um. Durch die intensiven Gespräche wurden erfolgreich Strukturen geschaffen, die den Klub zukunftsfähig machen", beschreibt Präsident Markus Krapf den Entwicklungsprozess. "Auch wenn sich Stefan Reuter jetzt aus dem Tagesgeschäft zurückzieht, wird er dem Verein weiterhin eng verbunden bleiben und beratend zur Seite stehen. Stefan Reuter ist und bleibt eines der Gesichter des FC Augsburg und wird in seiner neuen Rolle einen wichtigen Beitrag für die künftige Entwicklung des Klubs leisten."