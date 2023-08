Am Samstag startet der VfL Bochum beim VfB Stuttgart in die neue Bundesligasaison. Viele VfL-Fans werden dabei sein. Aber es gibt eine Neuerung: Die Polizei in Stuttgart warnt davor.

Wenn der VfL Bochum am Samstag beim VfB Stuttgart in die Bundesligasaison 2023/24 startet, werden sich wieder viele VfL-Anhänger auf den Weg ins Schwabenland machen, um ihre Mannschaft dort vor Ort zu unterstützen. Allerdings wird die Reise in den Südwesten nicht mit einem Sonderzug erfolgen können. Denn die geplante Sonderzugfahrt kam mangels ausreichender Anmeldungen nicht zustand und wurde bereits vor einigen Wochen vom Veranstalter "Zug-um-Zug" abgesagt. Ursprünglich sollte es mit 1.500 Fans die größte Sonderzugfahrt in der Bundesligageschichte des VfL werden, aber weil die 1.000 Mindestanmeldungen bis Ende Juli klar verfehlt wurden, konnte der Veranstalter das finanzielle Risiko nicht eingehen. Stattdessen machen sich die VfL-Anhänger in zwei ICE-Zügen, Bussen und Privat-PKWs auf zum ersten Auswärtsspiel der Saison. Und dort wartet eine Neuerung auf die Bochumer. Denn der VfB Stuttgart hat ab dieser Saison seine Promillegrenze von 1,4 auf 1,0 Promille gesenkt und hat damit nun in der MHPArena die strengste Regelung in der gesamten Bundesliga. Der Grund dafür sei, dass es in der abgelaufenen Spielzeit zu deutlich mehr Einsätzen des Ordnungsdienstes und der Sanitäter gekommen sei, die im Zusammenhang mit alkoholisierten Besuchern gestanden haben. Die meisten anderen Bundesligisten haben eine Grenze von 1,1 bis 1,2 Promille. Beim VfL Bochum gilt laut Stadionordnung eine Grenze von 1,6 Promille oder das Kriterium "erkennbar stark alkoholisiert". In der neuen Stadionordnung des VfB Stuttgart dagegen heißt es nun: "Besucher, insbesondere erkennbar alkoholisierte oder anderweitig verhaltensauffällige Besucher, können stichprobenweise einer Alkoholkontrolle unterzogen werden. In deren Folge kann ab einem Wert von 1,0 Promille der Zutritt verweigert oder ein temporäres Hausverbot ausgesprochen werden." Der VfB Stuttgart hat damit nun nach unten neue Maßstäbe gesetzt. Aber damit nicht genug. Der Gastgeber hatte bereits im Vorfeld angekündigt, ab sofort auch stärkere Kontrollen durchzuführen. In einem gemeinsam unterschriebenen Fan-Brief warnen die Stuttgarter Polizei und der Fanbeauftragte des VfB Stuttgart: "Bitte denken Sie daran, dass in der MHPArena Stuttgart durch den Ordnungsdienst Atemalkoholkontrollen durchgeführt werden und Personen mit einer zu hohen Alkoholisierung der Zutritt ins Stadion konsequent verwehrt werden muss. Die Grenze liegt bei 1,0 Promille." Die VfL-Fans sollten also gewarnt sein. Der Wert kann schon nach zwei bis drei Flaschen Bier erreicht sein.

Zur Startseite