Stimmungsvolle Eröffnung: BVB schwört sich auf Bayern-Jagd ein

Borussia Dortmund hat sich 71 Tage nach der leichtfertig verspielten Meisterschaft auf die Jagd auf Dauerchampion Bayern München eingeschworen.

Bei der stimmungsvollen Saisoneröffnung von Borussia Dortmund im fast ausverkauften Signal Iduna Park feierten 80.500 Fans ihre Mannschaft um den neuen Kapitän Emre Can und den Doppel-Torschützen Felix Nmecha beim 3:1 (1:1)-Erfolg gegen Ajax Amsterdam.

„Wir wollen zeigen, dass wir bereit sind, den nächsten Schritt zu gehen, und noch lange nicht fertig sind. Wir wollen eine Saison erleben, die wir nie vergessen“, sagte Trainer Edin Terzic am Sonntag schon vor dem gelungenen Auftritt gegen den niederländischen Rekordmeister unter dem lautstarken Jubel der Anhänger. Der auf so schmerzhafte Art und Weise verspielte Titel am letzten Spieltag im Mai gegen den FSV Mainz 05 (2:2) sei zwar „nicht das schönste Kapitel unserer Geschichte, aber es ist nicht das Ende“, so Terzic.

Mit großer Geschlossenheit will der BVB die Bayern endlich einmal wieder vom Thron stoßen - Störgeräusche soll es keine geben. So wurde auch Nationalspieler Nmecha von den Anhängern mit freundlichem Applaus empfangen und später für seine Tore bejubelt. Teile der Fans hatten die Verpflichtung des 22-Jährigen vom Ligarivalen VfL Wolfsburg aufgrund dessen als durchaus homophob und queerfeindlich einzuordnender Instagram-Aktivitäten kritisch gesehen.

Nmecha wurde gegen Ajax zur zweiten Halbzeit für Marco Reus eingewechselt und traf gleich doppelt (54., 60.). In einer unterhaltsamen Begegnung hatte Nationalspieler Julian Brandt (6.) die Borussia in der ersten Halbzeit in Führung gebracht, der Ex-Leipziger Brian Brobbey im Gegenzug ausgeglichen (7.).

„Wir sind auf einem guten Weg, aber noch nicht bei hundert Prozent. Wir werden noch stärker werden“, kündigte Sportdirektor Sebastian Kehl selbstbewusst an. Der auffällige Neuzugang Marcel Sabitzer ergänzte: „Es muss unser Anspruch sein, Titel zu gewinnen.“

Der Pflichtspielauftakt erfolgt für den BVB am kommenden Samstag in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Regionalligisten TSV Schott Mainz. Die Meisterschaft beginnt für Dortmund am 19. August mit einem Heimspiel gegen den 1. FC Köln.