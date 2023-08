VfL Bochum: Generalprobe gegen Luton Town - ein neuer Ausfall, acht U19-Spieler dabei

Die doppelte Generalprobe steigt für den VfL Bochum am Samstag gegen Luton Town. Alle Spieler stehen nicht zur Verfügung.

Am Samstag steht für den Fußball-Bundesligisten VfL Bochum die Generalprobe vor dem Bundesliga-Start (Samstag, 19. August, 15:30 Uhr) beim VfB Stuttgart auf dem Programm.

Es geht in zwei Partien über 90 Minuten gegen Premier-League-Aufsteiger Luton Town. Um 13.30 Uhr steigt die erste Partie über die komplette Distanz, um 16.15 Uhr Spiel zwei.

180 Minuten, in denen die Spieler ordentlich Spielpraxis sammeln können. Und in denen sie auch zeigen können, dass mit ihnen zum Bundesliga-Start zu rechnen ist.

VfL-Trainer Thomas Letsch machte am Freitag deutlich, was er sehen möchte: "Ich will zwei gute Spiele über jeweils 90 Minuten sehen. Wir sind am Ende der Vorbereitung. Als wir zum Beispiel in Düsseldorf gespielt haben, da war die Fortuna eine Woche vor dem Liga-Start, wir waren nicht so frisch. Wir haben in dieser Woche jetzt kürzere Einheiten gehabt, daher müsste die Frische langsam kommen. Wir spielen auch vor eigenem Publikum. Ich will von jedem Akteur sehen, dass er sich zeigen will. Es ist nicht so, dass klar ist, wie wir in die Runde gehen. Es ist wichtig, dass viele Jungs über 90 Minuten gehen. Es wird fixe Wechsel geben und Spieler, die in beiden Partien zum Einsatz kommen. Wir wollen sehen, dass wir gefestigt und stabil stehen."

Wobei der Coach nicht auf den vollen Kader bauen kann. Mit Danilo Soares (muskuläre Probleme) gibt es einen neuen Ausfall, zudem werden Mats Pannewig, Moritz-Broni Kwarteng und Mohammed Tolba weiter ausfallen. Auch Jacek Goralski, der den Verein verlassen darf, und Gerrit Holtmann, dessen Wechsel in die Türkei noch nicht vollzogen ist, werden bei der Generalprobe nicht mitwirken.

Philipp Förster und Moritz Broschinski sind dagegen wieder fit und werden für 45 Minuten auf dem Platz stehen - so der Plan von Letsch, der zudem acht Spieler aus der U19 im Aufgebot haben wird. Auch Stürmer Luis Hartwig, der den Klub noch verlassen könnte, wird spielen. cb / gp