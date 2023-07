Bundesliga: Revier-Derby zwischen VfL und BVB steigt samstags - Spieltage 1-8 terminiert

Die DFL hat die Spieltage 1 bis 8 zeitgenau terminiert. VfL-Fans dürfen sich die Samstage freihalten, Borussia Dortmund eröffnet mit einem Samstags-Topspiel

Der VfL Bochum kann sich auf einen genauen Rhythmus bis Ende Oktober einstellen. Die DFL hat die ersten acht Spieltage eingeteilt und den VfL in jeder Woche samstags platziert. Gleich siebenmal geht es für die Bochumer um 15.30 Uhr los. Auch das Revier-Derby zuhause gegen den BVB fällt in die Samstags-Konferenz.

Einmal kommen die Flutlichter „anne Castroper“ dann aber doch noch zum Einsatz. Das Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt wurde als Topspiel des vierten Spieltages angesetzt und wird um 18.30 Uhr angepfiffen.

Ein wenig abwechslungsreicher haben es da die Dortmunder erwischt. Die Mannschaft von Edin Terzic muss fünfmal am Samstag ran, darunter viermal um 15.30 Uhr. Gleich zur Saisoneröffnung gibt es im Westfalenpark das alleinige 18.30-Uhr-Spiel am Samstag. Dann ist der 1. FC Köln zu Gast (19. August).

Zusätzlich gibt es drei Freitagsspiele für den BVB. Am dritten Spieltag gegen den 1. FC Heidenheim (1. September) sowie am achten Spieltag gegen Werder Bremen (20. Oktober) rollt zuhause ab 20.30 Uhr der Ball, am sechsten Spieltag (29. September) gibt es eine Auswärtsfahrt nach Hoffenheim am Freitagabend.

Die genauen Ansetzungen vom 1. – 8. Spieltag:

1. Spieltag

Freitag, 18. August

Werder Bremen - Bayern München (20.30 Uhr)

Samstag, 19. August

Bayer Leverkusen - RB Leipzig (15.30 Uhr)

TSG 1899 Hoffenheim - SC Freiburg (15.30 Uhr)

FC Augsburg - Bor. Mönchengladbach (15.30 Uhr)

VfB Stuttgart - VfL Bochum (15.30 Uhr)

VfL Wolfsburg - 1. FC Heidenheim (15.30 Uhr)

Borussia Dortmund - 1. FC Köln (18.30 Uhr)

Sonntag, 20. August:

1. FC Union Berlin - FSV Mainz 05 (15.30 Uhr)

Eintracht Frankfurt - Darmstadt 98 (17.30 Uhr)

2. Spieltag

Freitag, 25. August:

RB Leipzig - VfB Stuttgart (20.30 Uhr)

Samstag, 26. August

SC Freiburg - Werder Bremen (15.30 Uhr)

1. FC Köln - VfL Wolfsburg (15.30 Uhr)

VfL Bochum - Borussia Dortmund (15.30 Uhr)

1. FC Heidenheim - TSG 1899 Hoffenheim (15.30 Uhr)

Darmstadt 98 - 1. FC Union Berlin (15.30 Uhr)

Bor. Mönchengladbach - Bayer Leverkusen (18.30 Uhr)

Sonntag, 27. August

FSV Mainz 05 - Eintracht Frankfurt (15.30 Uhr)

Bayern München - FC Augsburg (17.30 Uhr)

3. Spieltag

Freitag, 1. September:

Borussia Dortmund - 1. FC Heidenheim (20.30 Uhr)

Samstag, 2. September:

Bayer Leverkusen - Darmstadt 98 (15.30 Uhr)

TSG 1899 Hoffenheim - VfL Wolfsburg (15.30 Uhr)

Werder Bremen - FSV Mainz 05 (15.30 Uhr)

FC Augsburg - VfL Bochum (15.30 Uhr)

VfB Stuttgart - SC Freiburg (15.30 Uhr)

Bor. Mönchengladbach - Bayern München (18.30 Uhr)

Sonntag, 3. September

Eintracht Frankfurt - 1. FC Köln (15.30 Uhr)

1. FC Union Berlin - RB Leipzig (17.30 Uhr)

4. Spieltag

Freitag, 15. September:

Bayern München - Bayer Leverkusen (20.30 Uhr)

Samstag, 16. September:

RB Leipzig - FC Augsburg (15.30 Uhr)

SC Freiburg - Borussia Dortmund (15.30 Uhr)

VfL Wolfsburg - 1. FC Union Berlin (15.30 Uhr)

FSV Mainz 05 - VfB Stuttgart (15.30 Uhr)

1. FC Köln - TSG 1899 Hoffenheim (15.30 Uhr)

VfL Bochum - Eintracht Frankfurt (18.30 Uhr)

Sonntag, 17. September:

1. FC Heidenheim - Werder Bremen (15.30 Uhr)

Darmstadt 98 - Bor. Mönchengladbach (17.30 Uhr)

5. Spieltag

Freitag, 22. September:

VfB Stuttgart - Darmstadt 98 (20.30 Uhr)

Samstag, 23. September:

Bayern München - VfL Bochum (15.30 Uhr)

Borussia Dortmund - VfL Wolfsburg (15.30 Uhr)

1. FC Union Berlin - TSG 1899 Hoffenheim (15.30 Uhr)

Bor. Mönchengladbach - RB Leipzig (15.30 Uhr)

FC Augsburg - FSV Mainz 05 (15.30 Uhr)

Werder Bremen - 1. FC Köln (18.30 Uhr)

Sonntag, 24. September:

Bayer Leverkusen - 1. FC Heidenheim (15.30 Uhr)

Eintracht Frankfurt - SC Freiburg (17.30 Uhr)

6. Spieltag

Freitag, 29. September:

TSG 1899 Hoffenheim - Borussia Dortmund (20.30 Uhr)

Samstag, 30. September

VfL Wolfsburg - Eintracht Frankfurt (15.30 Uhr)

FSV Mainz 05 - Bayer Leverkusen (15.30 Uhr)

1. FC Köln - VfB Stuttgart (15.30 Uhr)

VfL Bochum - Bor. Mönchengladbach (15.30 Uhr)

1. FC Heidenheim - 1. FC Union Berlin (15.30 Uhr)

RB Leipzig - Bayern München (18.30 Uhr)

Sonntag, 1. Oktober:

Darmstadt 98 - Werder Bremen (15.30 Uhr)

SC Freiburg - FC Augsburg (17.30 Uhr)

7. Spieltag

Freitag, 6. Oktober:

Bor. Mönchengladbach - FSV Mainz 05 (20.30 Uhr)

Samstag, 7. Oktober:

Borussia Dortmund - 1. FC Union Berlin (15.30 Uhr)

RB Leipzig - VfL Bochum (15.30 Uhr)

FC Augsburg - Darmstadt 98 (15.30 Uhr)

VfB Stuttgart - VfL Wolfsburg (15.30 Uhr)

Werder Bremen - TSG 1899 Hoffenheim (15.30 Uhr)

Sonntag, 8. Oktober:

Bayer Leverkusen - 1. FC Köln (15.30 Uhr)

Bayern München - SC Freiburg (17.30 Uhr)

Eintracht Frankfurt - 1. FC Heidenheim (19.30 Uhr)

8. Spieltag

Freitag, 20. Oktober:

Borussia Dortmund - Werder Bremen (20.30 Uhr)

Samstag, 21. Oktober:

1. FC Union Berlin - VfB Stuttgart (15.30 Uhr)

SC Freiburg - VfL Bochum (15.30 Uhr)

VfL Wolfsburg - Bayer Leverkusen (15.30 Uhr)

TSG 1899 Hoffenheim - Eintracht Frankfurt (15.30 Uhr)

Darmstadt 98 - RB Leipzig (15.30 Uhr)

FSV Mainz 05 - Bayern München (18.30 Uhr)

Sonntag, 22. Oktober:

1. FC Köln - Bor. Mönchengladbach (15.30 Uhr)

1. FC Heidenheim - FC Augsburg (17.30 Uhr)