Borussia Dortmund: Emre Can - Hochzeit und Wechsel zu Galatasaray?

Emre Can hat am Freitag in Istanbul geheiratet. Spielt der Mittelfeldmann von Borussia Dortmund künftig auch in der türkischen Metropole? Es gibt Gerüchte.

Geht er - oder verlängert Emre Can seinen Vertrag bei Borussia Dortmund?

Bis zum Saisonbeginn dürfte es eine Antwort auf diese Frage geben. Denn der Vertrag des deutschen Nationalspielers beim Vizemeister läuft im Sommer 2024 aus. Klar, dass deshalb die Spekulationen um den 29-Jährigen, der seinen Anteil an der starken Rückrunde der Schwarz-Gelben hatte, ins Kraut schießen.

Angeblich wollen die Bosse des BVB gerne mit Can verlängern, aber nur zu reduzierten Bezügen. Außerdem soll er zunächst nur einen Zwei-Jahres-Vertrag bekommen.

Nun soll aber auch der türkische Meister Galatasaray Istanbul seinen Hut in den Ring geworfen haben. Das berichtet die türkische Tageszeitung "Hürriyet". Demnach sollen sich die Verantwortlichen der "Löwen" bereits mit Can getroffen haben. Und zwar vor seiner Hochzeit, die Can am Freitag im Istanbuler Palast Ciragan gefeiert haben soll. Der Ciragan-Palast ist einer der ersten Adressen für Hochzeiten, wenn es um die High Society in der Türkei geht. Auch der Ex-Schalker Hamit Altintop hatte hier beispielsweise geheiratet.

BVB: Can wäre im nächsten Sommer ablösefrei

Galatasaray will den Dortmunder angeblich mit einem komfortablen Drei-Jahres-Vertrag ausstatten und ihn so an den Bosporus holen. Sollte Can grünes Licht geben, dass er sich das vorstellen kann, wolle der Verein mit dem BVB Verhandlungen über seine Ablöse aufnehmen, heißt es in dem Artikel.

Klar ist, dass Dortmund sicher nach Raphael Guerreiro, der in diesem Sommer nach dem Ablauf seines Vertrages in Dortmund zu Bayern München gewechselt ist, nicht noch einen weiteren Spieler dieser Kategorie ablösefrei verlieren will. Deshalb wird es wohl so oder so eine Entscheidung geben.

Der BVB hatte Can im Sommer 2020 von Juventus Turin für 25 Millionen Euro von Juventus Turin fest verpflichtet, nachdem er zunächst ein halbes Jahr auf Leihbasis im Ruhrgebiet gespielt hatte. Den ganz großen Erwartungen an ihn konnte er aber nur selten über einen längeren Zeitraum hinweg gerecht werden. In der abgelaufenen Saison gelang ihm das. Inzwischen liegt sein Marktwert laut transfermarkt.de bei 14 Millionen Euro.