VfL Bochum: Gratulation aus Leipzig von Lukas Klostermann

Lukas Klostermann, RB-Leipzig-Profi, und einst für den VfL Bochum am Ball hat nicht vergessen, wo er herkommt. Er gratulierte dem VfL zum Klassenerhalt.

Mit dem Sieg über den FC Schalke 04 hat RB Leipzig dafür gesorgt, dass der VfL Bochum selbst bei einer Niederlage gegen Bayer Leverkusen und einem Sieg des VfB Stuttgart den Relegationsplatz sicher gehabt hätte.

Deshalb wollte der Ex-Bochumer Lukas Klostermann auch nicht von einer Schützenhilfe durch den Erfolg über den S04 sprechen. Gefreut hat er sich trotzdem.

"Die haben sich ja im Endeffekt vor allem selber geholfen", sagte Klostermann nach dem Sieg gegen Schalke. "Aber es freut mich natürlich trotzdem, dass der VfL dringeblieben ist. Gratulation an den VfL."

Vier Jahre wurde der Nationalspieler aus Herdecke in der Jugend des VfL Bochum ausgebildet. In der Saison 2013/14 machte er seine ersten neun Zweitligaeinsätze für den VfL, eher er nah der Saison zu RB Leipzig wechselte, die damals auch noch in der 2. Liga spielten.





Nun will er mit Leipzig am kommenden Wochenende den DFB-Pokal verteidigen. "Es tut uns gut, dass wir nochmal gewonnen haben. Jetzt können wir mit breiter Brust am kommenden Wochenende nach Berlin zum Pokalfinale fahren", sagte er zum Sieg gegen Schalke. "Es ist eine absolute Vorfreude da. Es freut mich, dass das gesamte Umfeld das auch so sieht. Das ist immer ein tolles Erlebnis und wir wollen uns wieder den Pokal holen. Wir wissen, wie sich das anfühlt in Berlin zu gewinnen. Das wollen wir auf jeden Fall wiederholen."

Er selbst wolle auch im nächsten Jahr für RB Leipzig spielen. "Ich habe nichts anderes gehört. Deswegen gehe ich davon aus, dass ich auch in der kommnden Saison für RB Leipzig spiele", sagte er.

Doch zunächst wolle er sich die Ereignisse und Entscheidungen des Wochenendes eben mit dem Klassenerhalt des VfL und der Last-Minute-Meisterschaft selbst im Fernsehen anschauen. "Wenn man selbst mitten drin ist, dann nimmt man das nicht so sehr wahr, wie das für die anderen ist. Aber ich werde mir auf jeden Fall im Fernsehen die Zusammenfassungen anschauen, weil ja doch einiges passiert ist." Unter anderem ein Platzsturm von tausenden Bochumer Fans nach dem Klassenerhalt.