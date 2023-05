VfL Bochum: Showdown in Berlin - Der Klassenerhalt ist zum Greifen nah

Am Samstag (20. Mai, 15:30 Uhr) geht es für den VfL Bochum mit reichlich Selbstvertrauen und noch mehr Fans zum Tabellenschlusslicht Hertha BSC.

Das Ruhrstadion skandierte "Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin". Der VfL Bochum hat den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga wieder in der eigenen Hand. Spieler, Verantwortliche und Fans sind hochmotiviert, am Samstag (20. Mai, 15:30 Uhr) gegen Hertha BSC nachzulegen.

"Die Ausgangslage ist besser als vor dem Spiel", so das knappe Fazit von Trainer Thomas Letsch. "Die Situation von der Hertha ist nicht einfach." Die Rechnung dagegen schon. "Sie müssen beide Spiele gewinnen und wir wollen das verhindern."

Wie das gelingt, ist dem 54-Jährigen am Ende herzlich egal. "Es geht nicht darum, spektakuläre Dinge zu machen. Es geht nur um Punkte. Einfluss haben wir aber nur auf unser eigenes Spiel. Im Abstiegskampf kann viel passieren."

Dem schloss sich Dominique Heintz an: "Wir ruhen uns da jetzt nicht drauf aus, sondern können das sehr gut einschätzen. Wir haben noch nichts erreicht. Wir haben noch zwei schwierige Spiele und müssen es auf dem Platz abrufen. Dann können wir unser großes Ziel erreichen."





Dabei setzt der VfL darauf, dass sich am Pfingstwochenende tausende Bochum-Fans auf den Weg in die Hauptstadt machen. "Ich hoffe, dass wir den Gästeblock ausverkaufen können und darüber hinaus noch den ein oder anderen in Berlin begrüßen dürfen", so Marc Lettau.

Nach dem wichtigen 3:2-Heimsieg gegen Augsburg hielten die VfL-Spieler ein Transparent hoch, dass ihnen von den Ultras gegeben wurde: "Am 20.5. alle nach Berlin!" An Selbstbewusstsein mangelte es an der Castroper Straße jedenfalls nicht. Lettau: "Wir sind absolut überzeugt, dass wir auch in Berlin etwas holen können."

Dabei war es nach einer Durstrecke von sechs Spielen der erste Sieg der Bochumer. "Wir haben wieder eine Reaktion gezeigt", verwies Letsch auf das Ende der letzten Sieglos-Serie. "Nach dem Schalke-Spiel (0:2) haben wir sieben Punkte in drei Spielen geholt. Jetzt haben wir drei."

Mit dieser Ausbeute wäre der Klassenerhalt so gut wie sicher. Mit derzeit 31 Punkten liegt Bochum auf Platz 15, einen Zähler vor Schalke auf dem Relegationsrang. Letsch: "Ich glaube, dass die 34 Punkte von Augsburg reichen, aber wer weiß?" So oder so: Der vorzeitige Klassenerhalt ist möglich. Dafür braucht Bochum einen Sieg, während Schalke verlieren und Stuttgart sieglos bleiben muss.