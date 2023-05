VfL Bochum: "Spezielle Situation" - Antwi-Adjei über den Abstiegs-Thriller gegen Augsburg

Taktik war gestern. In den letzten drei Spielen weiß jeder, was Sache ist. Auch der VfL Bochum, der gegen den FC Augsburg gewinnen muss Sonst droht die 2. Bundesliga.

Nach sieben Auswärtsniederlagen in Folge in der Fußball-Bundesliga zeigte der VfL Bochum beim FC Augsburg, dass er es auch in der Fremde kann. 1:0 hieß es damals nach 90 Minuten.

Torschütze in Augsburg: Christopher Antwi-Adjei. Der gehört in dieser Spielzeit zum Stammpersonal beim VfL. 26 Einsätze, zwei Tore, sieben Vorlagen, so lautet seine Bilanz.

Mit Sicherheit war das Tor in Augsburg eines der ganz wichtigen in der Karriere des 29-Jährigen. Doch das Rückspiel gegen den FC Augsburg am Samstag (13. Mai, 15:30 Uhr) wird definitiv noch wichtiger.

Im Abstiegskampf muss der VfL nach den Ergebnissen der letzten Wochen punkten. Es gibt keine andere Möglichkeit. Gewinnt Bochum das Spiel nicht, wird es immer schwieriger, den Rückstand aufzuholen.

Denn es sind nur noch drei Spieltage, nach der Augsburg-Partie muss der VfL zu Hertha BSC, am letzten Spieltag kommt das Top-Team Bayer Leverkusen ins Ruhrstadion.

Es gibt nicht viele Wege, wie wir das Spiel bestreiten können Christopher Antwi-Adjei

Antwi-Adjei betont vor den 90 Minuten am Samstag: "Es ist eine komplett andere Situation als im Hinspiel, es sind nur noch drei Begegnungen. Es gibt nicht viele Wege, wie wir das Spiel bestreiten können. Wir müssen schauen, dass wir die drei Punkte holen."

Der VfB Stuttgart, der punktgleich auf dem Relegationsplatz steht, hat am Sonntag ein Heimspiel gegen Leverkusen. Auch eine harte Aufgabe, allerdings spielt Bayer erst am Donnerstagabend das Europa-League-Halbfinale bei der AS Rom.

Schalke auf Rang 15 spielt bei den Bayern, das könnte daher die Gelegenheit sein, Schalke mit einem Dreier zu überholen. Auch der Kopf wird mit Sicherheit in den finalen Partien eine Rolle spielen. Denn immer dann, wenn der VfL als Favorit in eine Partie ging, wurden die Zähler nicht geholt. Wie zuhause gegen Schalke oder Stuttgart. Antwi-Adjei: "Da haben wir Punkte liegen gelassen, das liegt auf der Hand. Es war nicht so, dass wir nicht wollten oder keinen Einsatz gezeigt haben. Keine Ahnung, warum es nicht geklappt hat."

Gibt es daher nun wieder die Angst zu versagen? Antwi-Adjei: "Ich denke nicht, dass das in den Köpfen ist. Klar ist das eine spezielle Situation. Aber wenn es nach mir geht, bin ich komplett davon überzeugt, dass wir die drei Punkte holen können. Ich weiß was wir können. Wenn wir das auf den Platz bekommen, wird es für Augsburg auch schwer, uns zu schlagen."

Wobei der FCA nichts zu verschenken hat, denn bei einer Niederlage könnte Augsburg nur noch drei Zähler vor der Abstiegszone liegen. Daher wird es auch wieder auf den zwölften Mann ankommen.

Antwi-Adjei erklärt: "Ich weiß das zu schätzen, wie uns die Fans pushen. Auch wenn die Ergebnisse mal nicht so stimmen. Es ist so wichtig, dass sie 90 Minuten hinter uns stehen, auch wenn es mal nicht so läuft." cb / gp