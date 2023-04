BVB: Terzic tritt auf die Euphoriebremse und warnt vor dem VfL Bochum

Borussia Dortmund führt fünf Spieltage vor Schluss die Tabelle der Fußball-Bundesliga an. BVB-Trainer Edin Teric trat nach dem 4:0 gegen Frankfurt auf die Euphoriebremse.

"Deutscher Meister wird nur der BVB", schallte es während der 4:0-Gala von Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt durch den Signal Iduna Park. Noch sind fünf Spieltage zu absolvieren. Gegen die SGE präsentierte sich der BVB jedenfalls in Meisterform.

Edin Terzi, Trainer der Dortmunder lobte seine Schützlinge gegenüber "Sky": "Dass wir ein richtig gutes Spiel gezeigt haben. Wir waren von Beginn an griffig und haben in allen Phasen des Spiels einander unterstützt. Dann haben wir passenderweise sofort die Führung erzielt. Danach merkte man, dass es einfacher wurde. Wir haben es durchgezogen und einen tollen Schritt gemacht – mehr aber nicht."

Dass Borussia Dortmund nun offensiv mit dem Titel-Ziel umgeht, stört Terzic nicht.

Er betonte: "Wir stehen unter Druck, da wir uns den selbst machen. Wir wissen, dass wir besser Fußball spielen können, als wir es in der letzten Woche in der zweiten Halbzeit getan haben. Man hat es nicht nur in der Kabine gemerkt, auch im Stadion. Das Stadion war sofort da, die Fans wollten uns unterstützen. Es bringt uns alles nicht, wenn wir nicht unsere Leistung bringen und das Spiel gewinnen. Das haben wir getan, jetzt sind es noch fünf Schritte."

Oliver Glasner, Frankfurt-Trainer: "Wir lassen das erstmal sacken, da es uns allen wehtut. Auch die Art und Weise hat und wehgetan. In der ersten Halbzeit war es fußballerisch eine gute Leistung von uns, aber in beiden Strafräumen war Dortmund klar besser. Dort entscheiden sich die Spiele. Die Niederlage tut uns auch in der Höhe weh. Jetzt heißt es, sich zu schütteln und den Fokus auf die restliche Saison zu finden. Es ist in der Bundesliga einiges möglich und wir stehen im Pokalhalbfinale. Heute sind bei uns allen die Köpfe unten."

Angesprochen auf eine mögliche Meisterfeier am Borsigplatz, hier werden die BVB-Titel, immer gefeiert, trat Terzic dann doch auf die Euphoriebremse und warnte auch vor dem nächsten Gegner. Am Freitag, 28. April, ist Dortmund schließlich zum Derby beim VfL Bochum (20.30 Uhr, RevierSport-Liveticker) zu Gast.





"Ich erinnere mich an die Fragen vor dem Spiel und an das, was ich letzte Woche alles beantworten musste. Deshalb reden wir nicht darüber, was vielleicht in fünf Wochen passieren kann, sondern über das, was uns nächste Woche erwartet. Das ist ein schweres Auswärtsspiel beim VfL Bochum. Da wird es darum gehen, da anzuknöpfen, wo wir heute aufgehört haben. Dann können wir die nächsten Punkte einfahren und am Freitagabend das Polster erstmal vergrößern", meinte Terzic.