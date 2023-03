VfL Bochum: Letsch über Leipzig, lange Bälle und das "katastrophale" Hinspiel

Nach dem Sieg beim 1. FC Köln wartet auf den VfL Bochum das Heimspiel gegen RB Leipzig. So ist die Lage vor dem Spiel.

Nach dem 0:2 zuhause gegen den FC Schalke wähnte man den VfL Bochum in einer handfesten Krise. Doch dann kam das 2:0 beim 1. FC Köln und die Stimmung ist wieder besser.

Denn beim FC konnte man die Abstiegsränge verlassen, zudem eine schlimme Bilanz in der Domstadt aufpolieren. Und wo man einmal dabei ist, könnte man gegen Leipzig gleich nachlegen

Denn wenn RB Leipzig am Samstag (15:30 Uhr) im Ruhrstadion aufschlägt, dann sind die Zahlen aus Bochumer Sicht schlimm. Acht Pflichtspiele gab es, alle gingen an RB - der VfL wartet weiter auf den ersten Punkt.

Auf der Pressekonferenz vor der Partie betonte VfL-Trainer Thomas Letsch: "Wir haben in Köln gewonnen, aber es ist jetzt auch nicht alles rosarot. Es kann so schnell gehen. Das wird ein Kampf bis zum Schluss. Wir müssen scharf bleiben, egal ob wir am Samstag erfolgreich sind oder nicht. Es sind noch zehn Spiele."

Verzichten muss der Coach auf Cristian Gamboa (Innenbandriss) und Simon Zoller (muskuläre Probleme). Daher könnte er mit der Mannschaft auflaufen, die in Köln gewann.

So könnte der VfL Bochum gegen RB Leipzig spielen Riemann - Stafylidis, Ordets, Masovic, Danilo Soares - Losilla, Osterhage - Asano, Stöger, Antwi-Adjei - Hofmann Gelbsperre droht: Danilo Soares

Mit Blick auf das Hinspiel erklärt Letsch: "Das Hinspiel war katastrophal, eine deutliche Sache. Wir wissen, was wir besser machen müssen und wollen am Samstag zeigen, dass wir uns weiterentwickelt haben."

Der Gegner kommt mit einer ordentlichen Klatsche ins Revier. RB schied unter der Woche aus der Champions League aus - die Partie bei Manchester City ging mit 0:7 verloren.

Letsch über den Gegner: "Wir spielen gegen eine Mannschaft, die zwar eine deutliche Niederlage hinnehmen musste. Aber das war Champions League, gegen ein absolutes Top-Team. Leipzig will sich wieder für diesen Wettbewerb qualifizieren."

Und um das zu verhindern, will der VfL seine Tugenden am Samstag präsentieren. Letsch: "Die Defensive ist immer die Basis. Wir haben es in Köln geschafft, zu Null zu spielen. Aber wir wollen auch unseren Spielaufbau verbessern, flexibler sein. Der lange Ball ist dabei aber immer eine Option in unserem Spiel."