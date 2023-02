Der VfL Bochum reist am Samstag ins Weserstadion, um sich mit dem SV Werder Bremen zu messen. Coach Thomas Letsch sprach im Vorfeld über das Personal und den Gegner.

Für den VfL Bochum starten die richtungsweisenden Wochen im Kampf um den Klassenerhalt. In den nächsten drei Spielen trifft die Mannschaft von Cheftrainer Thomas Letsch auf drei Gegner aus der unteren Tabellenhälfte.

Werder Bremen, Schalke 04 und der 1. FC Köln sind die kommenden Kontrahenten. Die Bochumer brauchen im Abstiegskampf jeden Punkt, um auch im zweiten Jahr nach dem Aufstieg in der Bundesliga zu verbleiben.

Nach 21 Partien rangiert der VfL auf dem Relegationsplatz, ist aber punktgleich mit dem ersten Nichtabstiegsrang.

Vor dem kommenden Auswärtsspiel beim SV Werder Bremen (25. Februar, 15.30 Uhr) stand Bochums Coach Letsch in der Pressekonferenz den Journalisten Rede und Antwort.

Eine logische Wahl wäre natürlich Manuel Riemann. Aber ich habe das noch gar nicht thematisiert. Ich würde das auch nicht zu hoch hängen. Es ist einfach viel wichtiger, dass auf dem Platz die Verantwortung übernommen wird. Thomas Letsch über den Kapitänersatz für Losilla.

Thomas Letsch über…

das Personal: "Es gibt leider aktuell ein paar Spieler, die leicht kränkeln. Cristian Gamboa absolviert Teile des Mannschaftstrainings, aber ein Einsatz kommt natürlich noch zu früh."

Anmerkung der Redaktion: Kapitän Anthony Losilla (Rotsperre), Simon Zoller (muskuläre Probleme) und Gerrit Holtmann (Knie-OP) fallen sicher aus.

den Ersatzkapitän: "Eine logische Wahl wäre natürlich Manuel Riemann. Aber ich habe das noch gar nicht thematisiert. Ich würde das auch nicht zu hoch hängen. Es ist einfach viel wichtiger, dass auf dem Platz die Verantwortung übernommen wird. Das Thema Kapitän hat sich eigentlich seit meinem Antritt hier gar nicht gestellt. Toto war ja auch immer dabei. Wir haben aber einige erfahrene Spieler im Aufgebot, die auf dem Platz Verantwortung übernehmen. Wir müssen das auf mehrere Schultern aufteilen."

Kostas Stafylidis: "Er gibt im Training Vollgas, bietet sich an. So komisch es sich anhört: Es ist bei ihm vielleicht manchmal Fluch und Segen zugleich, dass er so viele Positionen spielen kann."

Mittelfeldmann Patrick Osterhage: "Patrick Osterhage hat in diesem Jahr noch nicht viele Einsatzminuten gesammelt. Damit ist er nicht zufrieden, das ist auch richtig so. Er wird die Chancen bekommen. Ich schätze sehr an ihm, dass er sich nie hängen lässt. Er hat großes Potential."

mögliche taktische Änderungen in Bremen: "Es gibt immer Überlegungen, auch mal das System anzupassen. Das hängt vom Personal ab, welches zur Verfügung steht - natürlich auch vom Gegner. Ob das am Samstag der Fall ist, werde ich aber nicht verraten."

den Gegner: "Werder Bremen hat sich unter Ole Werner richtig stark entwickelt. Sie haben oft auch die knappen Spiele auf ihre Seite gebracht. Es ist eine Mannschaft, die sehr gefestigt ist und eine klare Struktur hat. Es ist nicht einfach, gegen sie zu punkten. Aber natürlich fahren wir mit dem Ziel nach Bremen, dort auch endlich mal eine Auswärtsserie zu starten. Werder tritt mit einem klaren Plan an, den verfolgen sie strikt. Wir müssen mit unserem dagegenhalten."