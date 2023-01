Bayer Leverkusen: Alonso hat großen Respekt vor Bochum und Trainer Letsch

Bayer Leverkusen kann im Heimspiel gegen den VfL Bochum seine Serie auf fünf Siege am Stück ausbauen. Vor dem VfL und Trainer Letsch hat Xabi Alonso großen Respekt.

Nur zwei Tage Pause hat Bayer 04 Leverkusen vor dem Spiel gegen den VfL Bochum. Am Sonntag hatte die Elf von Trainer Xabi Alonso Borussia Mönchengladbach mit 3:2 besiegt. Der Spanier hat großen Respekt vor dem VfL und Trainer Thomas Letsch.

„Der Gegner spielt mit einer hohen Energie, besonders zuhause. Sie haben eine gute Stimmung und die Mentalität des Trainers ist klar: Die wollen drücken gehen und arbeiten intensiv im Duell um jeden Ball“, zeigt sich Alonso gewarnt. „Wir müssen auch diesen Einsatz zeigen, um auch gut zu spielen. Wir erwarten mit Bochum einen sehr intensiven Gegner.“

Die Rheinländer haben in der eigenen Arena selbst die Möglichkeit, die eigene Serie von vier Siegen am Stück weiter auszubauen. Trotz der kurzen Zeit, betont Alonso, habe man den Gegner intensiv analysiert: „Sie warten nicht, sie sind sehr mutig, sie greifen an. Das ist die Qualität und Mentalität des Trainers. Er hat die Erfahrung von Red Bull Salzburg. Was sie machen wollen, machen sie sehr gut.“

Juwel Wirtz ist vollständig fit, bei Schick dauert es noch

Dabei kann Alonso auch wieder auf sein Top-Talent Florian Wirtz zurückgreifen. Das Offensiv-Juwel stand in Mönchengladbach nach seinem Kreuzbandriss wieder im Kader und wurde für die Schlussviertelstunde eingewechselt. „Florian ist vollständig fit“, sagt Alonso. „Er hat mir gesagt, dass er sich viel besser fühlt. Wir werden sehen für Mittwoch.“

Auf Goalgetter Patrik Schick muss der frühere Bayern-Sechser aber weiterhin verzichten: „Er fühlt sich besser, für Bochum reicht es sicher nicht. Die Verbesserungen in den vergangenen zwei Wochen waren schneller als erwartet. Das ist sehr gut für uns, weil wir ihn brauchen. Aber ich bin kein Arzt und es ist nicht meine Entscheidung, wann er fit ist, aber der Zeitpunkt kommt immer näher, dass er zurückkommt.“