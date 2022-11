VfL Bochum: So sieht der Winterfahrplan der Bochumer aus

Noch drei Spiele, dann steht auch für den VfL Bochum die Winterpause an. So planen die Bochumer die Pause.

Bei Borussia Dortmund, zuhause gegen Borussia Mönchengladbach, dann beim FC Augsburg. Noch drei Mal muss der VfL Bochum in den kommenden Tagen in der Fußball-Bundesliga ran. Drei Möglichkeiten, sich im Abstiegskampf etwas Luft zu verschaffen und ruhiger in die Winterpause zu gehen.

Durch die Winter-WM in Katar wird die Unterbrechung länger als sonst im Winter. Die Bochumer haben nun den Plan veröffentlicht, wie sie die Pause gestalten wollen, um ab Januar den Klassenerhalt in der Bundesliga zu erreichen.

Bereits Ende November wird Trainer Thomas Letsch seine Spieler zurück auf den Platz bitten. Im Dezember stehen dann zwei Testspiele an. Am 16. Dezember 2022 trifft der VfL auf den Zweitligisten SC Paderborn 07. Das Spiel wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Zuvor geht es am 10. Dezember gegen den Zweitligisten Karlsruher SC.

Vom 22. Dezember bis zum 2. Januar haben die Spieler dann noch eine zweite Phase, wo sie sich erholen können. Am 7. Januar geht es dann ins spanische Jerez de la Frontera zum Trainingslager.

Die Wintervorbereitung des VfL Bochum - die Übersicht:

12.11.2022, 15:30 Uhr - Letzter Spieltag vor der Pause gegen den FC Augsburg

15.11.2022 - Training der Lizenzspieler

16.11. – 27.11.2022 trainingsfrei

28.11. – 22.12.2022 Trainingsbetrieb

10.12.2022, 13:00 Uhr - Testspiel gegen den Karlsruher SC im Ruhrstadion

16.12.2022 Testspiel beim SC Paderborn

02.01. – 06.01.2023 Trainingsbetrieb

07.01. – 14.01.2023 Trainingslager in Jerez de la Frontera - Hotel Barcelò Montecastillo

21.01.2023, 15:30 Uhr - Start nach der Winterpause mit dem Spiel gegen Hertha BSC im Ruhrstadion