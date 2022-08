Bundesliga: 28 Tore in 70 Profispielen! Leipzig verpflichtet 19-jähriges Juwel

RB Leipzig hat einen hochveranlagten Stürmer unter Vertrag genommen. Und das gleich bis zum Sommer 2028. Der neue Mann kommt von RB Salzburg.

RB Leipzig hat das slowenische Top-Talent Benjamin Šeško. Der 19-Jährige wechselt aber erst zum 1. Juli 2023 vom FC Red Bull Salzburg nach Leipzig und wird bei den Sachsen mit einem Fünfjahresvertrag bis zum 30. Juni 2028 ausgestattet. In der Saison 2022/23 wird der Stürmer dementsprechend noch für den österreichischen Meister auf Torejagd gehen. In seiner noch jungen Profi-Karriere erzielte Šeško in 70 Spielen 28 Tore - sechs Treffer für Salzburg und 22 Buden für FC Liefering, an den er ausgeliehen war.

In der Saison 2020/21 schoss er Liefering mit 21 Toren in 29 Spielen auf Platz 2. Durch diese Leistungen schaffte der Angreifer zur Spielzeit 2021/22 den Sprung in den Profi-Kader des FC Red Bull Salzburg. Dort kam er in dieser Spielzeit in 37 Pflichtspielen zum Einsatz (darunter sechs Partien in der UEFA Champions League) und steuerte elf Tore sowie sechs Assists bei.

Benjamin Šeško: "Ich bin sehr glücklich, dass ich 2023 den Schritt zu RB Leipzig gehen kann und der Wechsel schon jetzt fixiert wurde. RB Leipzig zählt zu den Top-Klubs in Deutschland und etabliert sich nach und nach auch unter den besten Teams in Europa."

"Benjamin Šeško zählt zu den internationalen Top-Talenten und hat riesiges Potenzial, um auch ein Top-Spieler zu werden. Er bringt dafür alles mit, ist extrem schnell, hat eine enorme Sprungkraft und ist sehr kopfballstark. Benjamin ist ein echter Torjäger, der trotz seiner 1,95 Meter beweglich und technisch stark ist. Seine Fähigkeiten machen ihn zu einem besonderen Spieler mit einem speziellen Profil", sagt Christopher Vivell, Technischer Direktor bei RB, über den 13-maligen Nationalspieler Sloweniens.

Er fügt hinzu: "Ich kenne Benjamin schon, seit er 15 ist und konnte ihn 2019 überzeugen, nach Salzburg zu kommen. Seitdem habe ich seine Entwicklung genau verfolgt und jedes Tor gesehen. Es ist der bestmögliche Weg, dass Benjamin nun noch ein Jahr in Salzburg spielen und reifen kann, bevor er dann zu RB Leipzig kommt. Darauf freuen wir uns jetzt schon sehr."