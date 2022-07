Ticketverkauf: Das müssen Schalke-Fans jetzt wissen

Ab Dienstag können die Fans von Aufsteiger Schalke 04 ihre Saisonplanung beginnen: Da startet der Ticketverkauf für die ersten Heimspiele.

Der FC Schalke 04 ist zurück in der Fußball-Bundesliga. Jetzt können die Fans auch endlich richtig in die Saison starten. Ab Dienstag (12. Juli), 10 Uhr, können die Anhängerinnen und Anhänger Tickets für die ersten drei Bundesliga-Heimspiele erwerben. Dabei handelt es sich um die Partien gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag, 13. August (18.30 Uhr/Sky), gegen Union Berlin am Samstag, 27. August (15.30 Uhr/Sky) sowie gegen den VfL Bochum am Samstag, 10. September (18.30 Uhr/Sky).

Bei der Online-Buchung können die Fans auch gleich einen Eindruck vom neuen Ticketsystem gewinnen. Die Schalker Verantwortlichen hatten dies umgebaut, nachdem es unter anderem auf der Mitgliederversammlung viele Beschwerden gegeben hatte. Immer wieder hatten Fans über technische Störungen oder andere Probleme im Buchungsvorgang geklagt. Erst kürzlich hatte der FC Schalke 04 seine neue Version vorgestellt.

Neben der telefonischen Buchung (0209 9775 1877 - werktags von 10 bis 18 Uhr) oder einem Ticketkauf im Service Center auf dem Vereinsgelände (montags bis freitags zwischen 10 und 18 Uhr) sind die Tickets entsprechend online unter tickets.schalke04.de zu ergattern.

An einem Tag kein Vorverkauf an Schalke-Fans möglich

Wie der FC Schalke am Samstag mitteilte, haben ab Dienstag Schalke-Mitglieder zunächst Vorrang. Pro Person können maximal vier Karten je Spiel gebucht werden. Dieser spezielle Vorverkauft läuft bis Mittwoch (13. Juli). Aus "betriebsbedingten Gründen" ist dann am Donnerstag keine Buchung von Ticket möglich - auf keinem der drei Wege. Der Verein bitte um Verständnis.

Ab Freitag, 10 Uhr, startet dann der freie Verkauf - der richtige Härtetest auch fürs neue Online-Buchungssystem. Wann der Vorverkauf für den Familienblock und für Fans mit Behinderung startet, will der S04 noch zeitnah auf seiner Homepage bekannt geben.