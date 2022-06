VfL Bochum: Hofmann knipst auf Anhieb, Ganvoula von Fans gefeiert

Es dauerte genau zwei Ballkontakte, bis Philipp Hofmann im Bochum-Trikot erstmals jubeln durfte. Der Neuzugang freute sich über seinen perfekten Einstand.

Im ersten Testspiel der Vorbereitung stand VfL Bochums Trainer Thomas Reis nur ein kleiner Kader zur Verfügung. Dennoch setzte sich der Bundesligist mit 2:0 (1:0) beim Wuppertaler SV durch. Stürmer Philipp Hofmann war dabei der einzige Neuzugang, der auf dem Platz stand.

Und der zeigte gleich mal, wofür man ihn geholt hat. In der vierten Minute verwertete der Ex-Karlsruher eine Flanke von Tarsis Bonga und nickte am zweiten Pfosten ein. Es war erst der zweite Ballkontakt des 29-Jährigen. „Wir waren alle heiß wieder auf dem Platz zu stehen. Dass es so gut losgeht für mich, freut mich natürlich. Das war für den ersten Auftritt ordentlich“, lobte der Neuzugang nach der Partie.

Hofmann will auf ersten Sieg aufbauen

Besonders unter den Umständen konnte der 1,95-Meter-Mann mit dem Ergebnis sehr gut leben. „Es war eine sehr junge Mannschaft, aber ich finde, dass es alle ordentlich gemacht haben. Wichtig war auch, dass wir keine Gegentore bekommen haben. Da kann man drauf aufbauen.“ Nach dem freien Sonntag lernt Hofmann in der kommenden Woche dann den Rest der Mannschaft kennen. Neben den Nationalspielern stößt auch Jordi Osei-Tutu zum Training.





Auch Hofmanns Ersatz in Halbzeit zwei war kurz vor Schluss erfolgreich. Silvere Ganvoula verwandelte nach Ablage von Simon Zoller aus spitzem Winkel zum 2:0-Endstand. „Das tut ihm natürlich dann auch gut. Wenn du jetzt mal ausgeliehen warst, die Leihe vielleicht auch nicht so funktioniert hat. Es ist für jeden Einzelspieler immer gut, gerade auf diesen Positionen, wenn sie sich dann auch belohnen“, freute sich Reis nach der Partie für seinen Schützling

Ganvoula knipst und freut sich zurück zu sein

Und auch Ganvoula selbst, der von den Bochumer Fans immer wieder mit Sprechgesängen gefeiert wurde, freute sich über seinen Treffer zur Rückkehr. „Es war schön wieder da zu sein. Dass ich sofort im ersten Spiel getroffen habe, macht mich sehr glücklich. Ich bedanke mich auch bei den Fans. Ich bin einfach sehr froh zurück zu sein“, erklärte er.

Angesprochen auf die Gerüchte um einen möglichen Abgang (unter anderem soll der Karlsruher SC interessiert sein) erklärte der 25-Jährige, dass er gerne weiter für die Bochumer arbeiten würde. „Es steht eine lange Saison bevor, wir werden sehen was passiert.“ dz mit gp.