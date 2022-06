Eduard Löwen, vergangene Saison von Hertha BSC and den VfL Bochum verliehen, verlässt die Bundesliga. Den Mittelfeldspieler zieht es ins Ausland.

Eduard Löwen hat einen neuen Arbeitgeber gefunden. Der Mittelfeldspieler, der während seiner Leihsaison 26-mal für den VfL Bochum in der Bundesliga auflief (zwei Tore), wird Hertha BSC verlassen.

Wie die Berliner am Freitag mitteilten, zieht es den 25-Jährigen in die US-amerikanische Major League Soccer (MLS) zum St. Louis City FC - vorbehaltlich der medizinischen Untersuchung und der Formalitäten wie Arbeitserlaubnis.

„Wir bedanken uns bei Eduard Löwen für seine Zeit bei Hertha BSC und wünschen ihm alles Gute für seine persönliche und sportliche Zukunft“, kommentiert Geschäftsführer Sport Fredi Bobic den Abschied des Rechtsfußes. Auch die Bochumer wünschten ihrem ehemaligen Leihspieler via Twitter alles Gute.





Löwen wechselte 2019 vom 1. FC Nürnberg zur Alten Dame und bestritt 14 Bundesliga-Spiele. In der Rückrunde 2020/2021 wurde er an den FC Augsburg, 2021/2022 für die komplette Runde an den VfL Bochum verliehen.

Neben Löwen kehrten diese Sommer mit Konstantinos Stafylidis (TSG Hoffenheim) und Elvis Rexhbecaj (VfL Wolfsburg) zwei weitere wichtige Leihspieler zu ihren tatsächlichen Arbeitgebern zurück.

Die bisherigen Transferaktivitäten des VfL Bochum

Zugänge : Silvere Ganvoula (nach Leihe zu Cercle Brügge), Philipp Hofmann (Karlsruher SC), Moritz Römling (nach Leihe zu Türkgücü München), Jacek Goralski (Kairat Almaty), Kevin Stöger (FSV Mainz), Tim Oermann (eigene U19), Jordi Osei-Tutu (FC Arsenal)