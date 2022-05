VfL Bochum: Rexhbecaj kann Wolfsburg verlassen - ist aber keine Option

Elvis Rexhbecaj kann den VfL Wolfsburg verlassen. Fans des VfL Bochum können sich aber keine Hoffnung auf eine Rückkehr machen.

Beim VfL Bochum gehörte Elvis Rexhbecaj in der abgelaufenen Bundesliga-Saison zu den Leistungsträgern. 32 Spiele absolvierte der zentrale Mittelfeldspieler für die Bochumer, fast immer schickte ihn Trainer Thomas Reis von Beginn an aufs Feld. Die Leistungen des 24-Jährigen sorgten dafür, dass er in der Endphase der Saison sogar zu einem Publikumsliebling an der Castroper Straße avancierte. Doch am Ende der Saison war klar, dass Rexhbecaj wieder zu seinem Stammklub VfL Wolfsburg zurückkehren wird, von dem er nach Bochum ausgeliehen war.

Nun gibt es allerdings offenbar eine sportliche Wende bei Rexhbecaj. Wie die Wolfsburger Allgemeine Zeitung berichtet, könne er noch in diesem Sommer die Niedersachsen verlassen. Rexhbecaj, dessen Vertrag in der VW-Stadt noch bis 2023 läuft, spielt in den Planungen des neuen Trainers Niko Kovac offenbar keine große Rolle. Zu groß ist die Konkurrenz, die unter anderem aus Xaver Schlager und Maximilian Arnold besteht.

Rexhbecaj ist für den VfL Bochum weiterhin nicht zu bezahlen

Angebote für Rexhbecaj soll es laut Wolfsburger Allgemeine Zeitung zwar noch keine geben, doch der laufstarke Mittelfeldmann dürfte nicht zuletzt in Bochum sowie bei seiner vorherigen Leihe beim 1. FC Köln sicherlich das eine oder andere Argument für sich gesammelt haben. Dass Rexhbecaj die Wölfe verlassen kann, sorgte in den Sozialen Medien auch schnell bei Bochum-Fans wieder für Hoffnung, ob es nicht doch was mit einer Rückkehr werden könnte.

Aber: Nach Informationen dieser Redaktion ist eine feste Verpflichtung von Rexhbecaj beim VfL Bochum kein Thema. Das Gesamtpaket aus Ablösesumme und Gehalt können die Bochumer nicht stemmen - derzeit. Daran ändert auch der Verkauf von Maxim Leitsch nichts. Der Innenverteidiger wechselt in diesem Sommer für drei Millionen Euro zum 1. FSV Mainz 05. Sollte Rexhbecaj am Ende der Transferperiode noch auf dem Markt sein, könnte sich womöglich noch etwas ändern. Verlassen haben die Bochumer bis dato die Leihspieler Eduard Löwen (Hertha BSC), Konstantinos Stafylidis (TSG Hoffenheim) und Robert Tesche (vereinslos). Für den Sturm wurde bislang Philipp Hofmann vom Karlsruher SC verpflichtet.