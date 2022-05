VfL Bochum: Losilla - "und dann sehen wir uns alle im Juni wieder"

Nach dem Samstag kann der VfL Bochum die Freizeit genießen, vorher soll bei Union Berlin nochmal alles rausgehauen werden.

Mit 36 Jahren hat Anthony Losilla bisher 32 von 33 Bochumer Saisonspielen gemacht. Bei Union Berlin wird am Samstag (15:30 Uhr) Nummer 33 hinzukommen.

Der Kapitän war ein großer Faktor, dass der VfL Bochum in der ersten Saison nach dem Bundesliga-Aufstieg souverän den Klassenerhalt feiern konnte. Bevor es in die freie Zeit geht, hat der Führungsspieler noch einen Wunsch: "Wir müssen konzentriert bleiben. Wir wollen die Spielzeit gut beenden, in Berlin ist es sehr schwierig zu spielen, sie zeigen eine starke Saison. Die Stimmung dort ist klasse, wir freuen uns auf ein tolles Spiel und wir wollen unser Maximum zeigen."

Schließlich geht es für Union um viel, bei einem Sieg ist den Berlinern die Qualifikation für die Europa League nicht mehr zu nehmen. Da auch die Konkurrenz aus Köln auf die Europa League spekuliert, darf sich der VfL nicht schon ausruhen.

Losilla betont vor den letzten 90 Minuten der laufenden Spielzeit: "Union spielt auf jeden Fall in Europa, sie haben Spieler mit viel Geschwindigkeit, zuhause sind sie bärenstark. Viel zu verlieren haben wir nicht, daher können wir frei aufspielen. Wichtig wird sein, dass wir die richtige Einstellung finden."

Was dem VfL schon so oft gelungen ist. Losilla schwärmt beim kurzen Rückblick: "Es war eine super Saison mit so vielen tollen Erlebnissen. Die Pokalspiele, der Heimsieg gegen die Bayern, der Sieg beim BVB, das waren zwei besondere Momente, weil die Gegner so stark waren. Das waren sicher für alle Bochumer spezielle Tage."

Aber auch für die Mannschaft, die sich nach dem Wochenende ein paar freie Wochen verdient hat, denn das erste Bundesliga-Jahr nach so vielen Jahren hat Spuren hinterlassen. Losilla: "Wir haben uns ein paar Wochen Urlaub verdient. Es war eine intensive Spielzeit mit vielen Emotionen. Daher müssen wir nun runterkommen, einen kühlen Kopf bekommen und dann sehen wir uns alle im Juni wieder."